Пока Запад навязывает идею войны, «Славянский базар» сплочает народы. Политолог о важности фестиваля

Алексей Авдонин, политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы видим, что значение «Славянского базара» уже приобретает форму не просто культурной коммуникации, а идеологической коммуникации. Мало того, это выступает сейчас очень сильным инструментом для ведения информационно-психологических операций с нашей стороны против них. Они пытаются насадить войну, идеи войны, идеи милитаризации, конфликта, насилия, отмены. А мы в то же время продвигаем совершенно иную повестку. Это повестка мира, созидания, культурного развития, коммуникаций. И мы видим, что в человечестве зашиты две вот такие программы. Одна – это программа войны, а другая – программа мира. И мы как раз выступаем за эту программу мира. Она, конечно же, не устраивает Запад. Они злятся, смотрят на нас, готовы все отдать для того, чтобы, к примеру, отменить вот такие мероприятия, отменить такие концерты. Почему? Потому что они понимают, что противостоять культурной идентичности, когда она усиливается каждый раз после «Славянского базара», не могут. Что они будут продвигать? Будут продвигать идею антихристианства или антиславянства, идею антимира? Ну нет, конечно, она не будет заходить в повестку.

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