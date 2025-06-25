Иллюзия лёгкого заработка: психолог объяснил, почему подростки становятся лудоманами

Ольга Бурлакова, ведущая: Насколько сейчас стоит остро проблема зависимостей детей с лотереями, с онлайн-казино? Или мы просто сейчас пытаемся предупредить родителей и детей об опасности?

От безобидного «крутану разок» до настоящей зависимости. Все чаще подростки попадают в ловушку онлайн-лотерей. Несмотря на ограничения по возрасту, они умеют обходить запрет, виртуальные колеса удачи становятся настоящей игрой с огнем. Почему такие развлечения быстро превращаются в проблему, и что могут сделать родители, если заметили тревожные звоночки? Об этом поговорили с гостем.

Денис Северов, магистр психологии:

Действительно, проблема с каждым годом становится все более и более актуальной. В силу того, что в лотереях, в букмекерских ставках появляется все больше геймификации, и подросток, казалось бы, как будто бы начинает сначала играть в игру, а потом его все больше затягивает в историю уже со ставками. Поэтому проблема имеет резко отрицательную динамику.

Здесь проблема уже не столько индивидуального характера, сколько группового. Для подростков очень важен социальный статус, быть похожим на других. И здесь, знаете, часто как зараза. Если в классе кто-то появляется условно «зараженный» лудоманией, то это начнет разноситься по сверстникам.

Обычно в семьях, где ребенок уходит в лудоманию, начинают пропадать деньги. То есть это не то чтобы маленький тревожный признак, это уже сигнал к тому, что уже проблема очень сильная.