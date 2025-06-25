Трамп может обсудить с Зеленским тяжёлую ситуацию на саммите НАТО в Гааге

Президент США Дональд Трамп уверен, что ситуацию, в которую попал Владимир Зеленский можно охарактеризовать как тяжелая, пишет РИА Новости.

Американский лидер отмечает, что в подобных обстоятельствах Зеленскому «не следовало бы оказываться». Трамп добавил, что если встретится с украинским политиком в Гааге в ходе саммита НАТО, то спросит «как у него дела».

Автор материала указывает, что украинский лидер постарается добиться от Трампа возможности осуществлять покупку оружия из США.

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