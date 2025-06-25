Затонуло судно с 3 тысячами авто, горевшее 3 недели в Тихом океане

В Тихом океане ушло ко дну грузовое судно Morning Midas, пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Судно осуществляло перевозку автомобилей и электромобилей. На дно корабль ушел 23 июня вечером. Это произошло через несколько недель после начала пожара на судне.

Издание указывает, что из-за затопления судна у следователей уменьшается количество зацепок, указывающих на причины возгорания.

Предварительно известно, что борт перевозил порядка 3000 автомобилей и 800 электромобилей.

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