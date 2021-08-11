Украинская журналистка: «Старый усатый дед грозится прийти, пусть попробует, мы ему ответим» – это очень неправильная позиция

Олеся Медведева, журналист (Украина):

Я думаю, что ни Зеленскому, ни его советникам, ни заместителям на Банковой непонятно, что такое большая геополитика, и абсолютно непонятно, что такое дипломатия. На самом деле, Лукашенко посылал четкие, прямые сигналы, которые он хотел, чтобы были услышаны. Я просто подписана на определенные Telegram-каналы, в которые вливаются месседжы из офиса президента. И там так обозначено, как будто они ребячески это все восприняли на Банковой, что «старый усатый дед грозится прийти – пусть попробует, мы ему ответим». Это очень неправильная позиция с точки зрения дипломатии. Скажу лично за себя – не как за журналиста, а как за гражданку Украины. Все, что сделал Зеленский за время своей каденции... То, что озвучил Александр Лукашенко, – это то, что хотели бы ему в лицо сказать многие украинцы. Может, даже и хуже.

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