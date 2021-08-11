Юлия Артюх: в России подавление протестов – диктатура, а в Литве это демократическая борьба

Новости Беларуси. О том, как бумеранг прилетел к нашей соседке Литве в символические для нас даты. Женский взгляд на происходящие события. В эфире программы Новости «24» часа на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Итогом «Большого разговора» в Беларуси стали протесты в Литве. По-моему, литовцы хотят видеть президентом своей страны Лукашенко. Они устали от бестолковой власти, ведущей народ на тропу войны. Кстати, а чем занимается их президент? Если украинский хоть стримы снимает, блогером подрабатывает, то этого не видно и вовсе. Разумеется, только тогда, когда звучит команда «фас» от западных хозяев и необходимо выразить озабоченность происходящим в Беларуси.

Юлия Артюх:

Например, как это было в августе 2020 года. Цитата Науседы: «Видимо, чем больше страха у режима, тем неадекватнее реакция на ситуацию и тем грубее обращение со своими людьми, подчеркиваю – со своими людьми». А в январе 2021 года поспешил влезть с комментарием в дела России: «Ситуация в России, где жестко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина».

Юлия Артюх:

Да вы что? И через 9 месяцев 10 августа 2021 года разрождается на не менее гениальную реплику, но уже касаемо протестов в своей стране, где полиция применила слезоточивый газ и крайне жестко разгоняла мирных людей с площади от здания парламента. Цитирую: «Демократия – не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие». Вдумайтесь в эти слова. То есть в России подавление протестов – это диктатура, а в Литве это, так сказать, демократическая борьба с анархией. И да, давайте посмотрим, как в Литве обращаются со своими людьми, подчеркиваю – со своими людьми.

Юлия Артюх:

Интересные комментарии от министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте: «Беспорядки, которые вспыхнули, направлены против государства». В смысле против государства? А как же право голоса и его свобода выражения? Далее Билотайте заявляет: «Все организаторы беспорядков будут наказаны. Им грозит до шести лет». Я не понимаю, как так можно? Люди просто вышли погулять, кто за хлебом, кто в гости, а им теперь грозит реальный срок. Бумеранг – интересная вещь, в символические даты прилетел к нашей соседке. Но происходящее в Литве никогда не станет хорошим инфоповодом, например, для BBC и CNN. Чего не скажешь об освещении ситуации в нашей стране.

Юлия Артюх:

Даже год спустя на «Большом разговоре» с нашим Президентом из уст зарубежных пропагандистов исходил один и тот же вопрос. Можно было ставить на кнопку повтора, изменяя лишь названия телевизионных каналов и печатных изданий. Все до единого выразили озабоченность силовым подавлениям якобы мирных протестов в нашей стране. И ни один не задал вопрос, касающийся травли, буллинга, преследования «мирными протестующими» людей, поддерживающих Президента.