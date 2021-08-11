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Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?

11 августа 2021 15:27
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Новости Беларуси. Конструктивный диалог. В качестве уполномоченного представителя Президента Беларуси по Минску министр внутренних дел Иван Кубраков провел личный прием жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-1

Граждане пришли не только с проблемами, но и предложениями. Среди тем – поддержка предпринимательства, благоустройство дворовых территорий, имущественные споры. Говорили о деятельности садовых товариществ и социальной поддержке детей. Со своими вопросами обратились десять человек.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-4

Алексей Асташонок, управляющий предприятием:
На прием к министру мы обращались с просьбой о снятии запрета на торговлю пиротехническими изделиями, который был введен год назад. При этом решили, что вопрос требует дополнительной проработки, поэтому результат обращения будет известен позже.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-7

Таисия Белькевич:
Сегодня у нас такая проблема – правильно подойти к делению земельного участка, который принадлежит домовладению дома № 62 по улице Семенова.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-10

Леонид Белькевич:
Мы очень довольны, что он пришел на прием. Он нас услышал, это видно четко.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-13

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я считаю, что такие приемы надо проводить в обязательном порядке. Людей надо слышать, потому что действительно есть определенные проблемы, по которым нужно работать. Но есть и вопросы, которые касаются в целом жизнедеятельности города, поэтому по ним мы поработаем. Думаю, что прием пойдет на благо не только отдельных людей, которые обратились, но и в целом жителей и гостей нашей столицы.

Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?-16

По всем вопросам даны поручения. Очерчены сроки исполнения. Кстати, на прием приехали не только минчане. Подобные встречи с населением будут проводиться постоянно.

# Прием граждан # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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