Иван Кубраков провёл личный приём жителей столицы. С какими вопросами обращались?

Новости Беларуси. Конструктивный диалог. В качестве уполномоченного представителя Президента Беларуси по Минску министр внутренних дел Иван Кубраков провел личный прием жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Граждане пришли не только с проблемами, но и предложениями. Среди тем – поддержка предпринимательства, благоустройство дворовых территорий, имущественные споры. Говорили о деятельности садовых товариществ и социальной поддержке детей. Со своими вопросами обратились десять человек.

Алексей Асташонок, управляющий предприятием:

На прием к министру мы обращались с просьбой о снятии запрета на торговлю пиротехническими изделиями, который был введен год назад. При этом решили, что вопрос требует дополнительной проработки, поэтому результат обращения будет известен позже.

Таисия Белькевич:

Сегодня у нас такая проблема – правильно подойти к делению земельного участка, который принадлежит домовладению дома № 62 по улице Семенова.

Леонид Белькевич:

Мы очень довольны, что он пришел на прием. Он нас услышал, это видно четко.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я считаю, что такие приемы надо проводить в обязательном порядке. Людей надо слышать, потому что действительно есть определенные проблемы, по которым нужно работать. Но есть и вопросы, которые касаются в целом жизнедеятельности города, поэтому по ним мы поработаем. Думаю, что прием пойдет на благо не только отдельных людей, которые обратились, но и в целом жителей и гостей нашей столицы.