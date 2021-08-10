Украинский политолог Кацман: «Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии»

Владимир Кацман, журналист, политолог (Украина):

Мы еще увидели очень хорошего, талантливого, я думаю, одним из лучших был бы, министра иностранных дел. Посмотрите, как Лукашенко тонко рассказал о сути дипломатии. Вынести за скобки то, что разъединяет, начать рассматривать то, что объединяет, дает надежду на какое-то положительное решение, и вокруг этого вести переговоры. Садиться и вести переговоры. Да, тяжело, надо наступить на собственные амбиции, свое честолюбие, но это дипломатия. Дипломатия состоит в том, чтобы не как наши министерские дипломатические круги ссорят друг друга, нас с соседями, с тем же Лукашенко, а мосты наводить, дружбу налаживать. Наоборот, закрывать эти военные конфликты и открывать мирную перспективу сотрудничества. Это самое главное, то, что надо подчеркнуть из пресс-конференции.

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