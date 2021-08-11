Лидер украинской партии о Беларуси: «Совершенно чётко, Президент соседнего государства обижен»

Уже не один день этой теме посвящены многочисленные ток-шоу в Украине. Надо отметить, что риторика Александра Лукашенко по этому блоку вопросов была достаточно жесткой. Что вызвало весьма неоднозначные оценки со стороны ряда экспертов. Но, в то же время, для определенного круга политологов такой посыл вполне очевиден.

Евгений Мураев, лидер партии «Наши» (Украина):

Я могу сказать: к Лукашенко можно относиться по-разному, потому что он достаточно долгий период Президент. Я отношусь к нему с уважением только за то, что он не позволил зацвести буйным цветом олигархату, за то, что он сохранил государственные монополии. За то, что он сохранил социальную медицину. За то, что государство осталось государством. За то, что он защищает государственный институт и, соответственно, сохранил свою субъектность и суверенитет страны, в отличие от Украины.

Да, наши отношения сильно подпорчены. Подпорчены в первую очередь и желанием украинской власти нравиться иностранным кураторам. Если вы помните события с Протасевичем, с посадкой самолета, когда Украина самая первая отменила авиарейсы, заговорила о санкциях. Я говорил тогда, что это глупо, очень нерационально.

Что это, во-первых, единственная площадка в Минске, на которой проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта на востоке нашей страны. И это один из крупнейших торговых партнеров. Кроме того, после закрытия сообщения с Российской Федерацией и отменой транзита, введением двусторонних санкций. Это еще страна, через которую идет транзит на наши рынки.