Почти в 30 школ завезли новые компьютерные классы. Как в Минской области готовятся к новому учебному году?

Новости Беларуси. Учреждения образования Минской области готовят к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в центральном регионе их около 500, 70 уже получили паспорта.

Внимание уделили как внешнему виду, так и внутреннему обновлению. Заменили коммуникацию, окна, кровлю. Обновили кабинеты, спортивные залы, купили мебель. Позаботились и о материально-технической базе. Почти в 30 школ области завезли новые компьютерные классы. Еще 200 отдельных единиц техники закуплены в различные учреждения образования. Также привели в порядок пищеблоки. В них поступило более сотни единиц бытового оборудования. Основные работы в школах уже завершены, остались последние штрихи.

Татьяна Кудина, директор Негорельской средней школы № 1:

Сегодня у нас ведутся работы по благоустройству территории. Мы запланировали – к 1 сентября на территории школы будет находиться беседка. Кроме этого, мы планируем обновить нашу спортивную площадку. Остальные работы внутри выполнены, и я считаю, что наше учреждение образования готово распахнуть свои двери для учащихся школы.