Украинский политолог: «Где мы будем искать замену этому импорту, который получали в Беларуси?»

Уже не один день этой теме посвящены многочисленные ток-шоу в Украине. Надо отметить, что риторика Александра Лукашенко по этому блоку вопросов была достаточно жесткой. Что вызвало весьма неоднозначные оценки со стороны ряда экспертов. Но, в то же время, для определенного круга политологов такой посыл вполне очевиден.

Дмитрий Спивак, политолог (Украина):

На кого мы обижаемся? На жесткие заявления Лукашенко? Да, заявления жесткие, да, проявление обиды. Да, проявление непонимания. А что же он сделал Украине за предыдущие шесть лет? Шестой партнер по торговому обороту. Нефть там, мазут и так далее. Импорт, экспорт. 1,4 миллиарда, 1,3 миллиарда. Скажите мне, что он сделал нам? Людей наших лечили там по межправительственным, межгосударственным программам.

Мы же начали первыми вот этот вой: «Диктатор, убийца, незаконный, нелегитимный». Мы же начали вводить санкции, ограничивать и так далее. Что мы хотим в ответ? О чем мы с вами говорим? Мы это начали. Будьте любезны, мы должны быть готовы к тому, что ответочка будет прилетать. И я не знаю, есть у нас план Б, В и так далее, где мы будем искать замену этому импорту, который получали в Беларуси, и так далее.