«Украина – это не центр мира». В каком случае США дадут команду Зеленскому начать переговоры с Россией?

Тьерри Мариани, депутат Европарламента от Франции:

Драматические события на Ближнем Востоке заставили здесь всех понять, что Украина – это не центр мира. Потому что, извините, но в этом парламенте от всех разговоров у меня сложилось впечатление, что всех, даже в Папуа-Новой Гвинеи, волнует война в Украине. Мы поняли сейчас, что мир живет своей жизнью, что есть другие проблемы. Мы здесь, в Европарламенте, слишком зациклены на себе. Мы в последнее время, проводя встречи в той или иной стране, все время спрашивали, почему вы не ввели до сих пор санкции в поддержку Украины. Конечно, конфликт в Украине – это трагедия, и его нужно как можно скорее завершить. Но эта драма на Ближнем Востоке, сразу оговорюсь, я решительно осуждаю насилие со стороны ХАМАС, она имеет только один позитив. Мы увидели, что Украина – это не центр мира. И это дает дополнительный аргумент, почему эту войну нужно заканчивать как можно быстрее, как и конфликт в Палестине.

Надежда Сасс, СТВ:

Ключевая мысль французского политика именно в том, что на протяжении полутора лет Украина была убеждена, что она является центром мира и за нее будет ожесточенная борьба, в первую очередь за ее территорию, а не за ее население. Сегодня же так развиваются события, что фокус внимания переносится на другие участки карты мира. Как будет развиваться ситуация именно в Украине? Как вы считаете, возможно ли подтолкнет этот процесс, когда Украина останется наедине с Российской Федерацией, к тому, чтобы находить точку соприкосновения и компромиссные решения?