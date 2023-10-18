«Украина – это не центр мира». В каком случае США дадут команду Зеленскому начать переговоры с Россией?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Тьерри Мариани, депутат Европарламента от Франции:
Драматические события на Ближнем Востоке заставили здесь всех понять, что Украина – это не центр мира. Потому что, извините, но в этом парламенте от всех разговоров у меня сложилось впечатление, что всех, даже в Папуа-Новой Гвинеи, волнует война в Украине. Мы поняли сейчас, что мир живет своей жизнью, что есть другие проблемы. Мы здесь, в Европарламенте, слишком зациклены на себе. Мы в последнее время, проводя встречи в той или иной стране, все время спрашивали, почему вы не ввели до сих пор санкции в поддержку Украины. Конечно, конфликт в Украине – это трагедия, и его нужно как можно скорее завершить. Но эта драма на Ближнем Востоке, сразу оговорюсь, я решительно осуждаю насилие со стороны ХАМАС, она имеет только один позитив. Мы увидели, что Украина – это не центр мира. И это дает дополнительный аргумент, почему эту войну нужно заканчивать как можно быстрее, как и конфликт в Палестине.
Надежда Сасс, СТВ:
Ключевая мысль французского политика именно в том, что на протяжении полутора лет Украина была убеждена, что она является центром мира и за нее будет ожесточенная борьба, в первую очередь за ее территорию, а не за ее население. Сегодня же так развиваются события, что фокус внимания переносится на другие участки карты мира. Как будет развиваться ситуация именно в Украине? Как вы считаете, возможно ли подтолкнет этот процесс, когда Украина останется наедине с Российской Федерацией, к тому, чтобы находить точку соприкосновения и компромиссные решения?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Соединенные Штаты Америки, конечно, не бросят Украину, но приоритетом будет в этой ситуации Израиль для США. Поэтому в любом случае отразится и на российско-украинском конфликте. Поэтому прогнозировать, конечно, достаточно сложно на ближайшую перспективу. Но я уверен, что усталость от этого конфликта уже ощущается и в странах Запада, и в Европе ощущается. И вот это накапливается, и будет оказывать давление на принятие определенных решений.
Пока у власти Джо Байден и его команда, а я отдельных личностей знаю персонально, их устремление, их ненависть не только к России, но и к Республике Беларусь, то, конечно, говорить о мирных переговорах очень сложно. Если только не случится еще какого-то конфликта, если вдруг не обострится ситуация между Китаем и Тайванем, и тогда Штаты будут вынуждены больше внимания еще уделить Тайваню, а три точки это уже даже для супердержавы слишком, то тогда возможен какой-то разворот ситуации и переход к мирным переговорам.
Читайте также:
Политолог: Зеленский хочет походить на всех сильных мира сего, особенно на тех, у кого он просит деньги
«Каждый будет выжимать по максимуму свои возможности». Эксперт о реакции стран на палестино-израильский конфликт
«Не работает ближневосточный квартет». Как развивается ситуация между Палестиной и Израилем?