Политолог: Зеленский хочет походить на всех сильных мира сего, особенно на тех, у кого он просит деньги

Надежда Сасс, СТВ: Украина любила себя сравнивать с Израилем, стремится быть, как Израиль, но на практике вышло иначе. Крайне непростые времена ожидают Израиль, вне зависимости от скорости, эффективности действий их спецслужб, но политикам и военным Израиля придется заново доказывать свою состоятельность, что никогда ранее не подвергалось сомнению. И это все-таки сопряжено со значительными рисками вхождения государства в длительную фазу внутриполитических кризисов. Согласны ли вы с этим?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:

Согласен. Более того, среди аналитиков существуют гипотезы, что Израиль специально проспал атаку на границе с Газой. И многие израильские военные и комментарии давали, и аналитики разбирались, как это было возможно. Ведь там каждый метр, так сказать, просматривается и пристрелян, но тем не менее это произошло. И некоторые склоняются, что сам Нетаньяху из-за наличия огромного количества противоречий внутри Израиля, из-за конфликтов, из-за низкого уровня поддержки спровоцировал подобный заход для того, чтобы потом разобраться с ХАМАСом и выйти из данной ситуации победителем. То есть я не говорю, что я склонен к этой теории или она правдива, она просто существует. О ней говорят, причем говорят в самом Израиле некоторые аналитики. Это один из моментов.

Если сравнивать этот вопрос с Украиной, ну, в Украине Зеленский себя и с президентом США сравнивает, и с премьером Британии. Он хочет походить на всех сильных мира сего, особенно на тех, у кого он просит деньги, чтобы деньги быстрее и в большем объеме ему выдавали. Поэтому эти сравнения ничтожны, логики никакой под собой не имеют. Но тем не менее хочется сказать, что они сейчас находятся в агонии и очень сильно боятся, что о них забудут во всем мире. Зеленский уже изъявляет желание посетить Израиль, дескать, оказать какую-то свою поддержку медийную, наверное, наличием собственной фигуры на фронтах восточных. Такие вещи происходят, и если мы будем сравнивать, то это несравнимое, несопоставимые конфликты, то есть Восточная Европа и Ближний Восток – разные плоскости, разные геополитические задачи и разная вовлеченность геостратегических игроков.

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