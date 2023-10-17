«Не работает ближневосточный квартет». Как развивается ситуация между Палестиной и Израилем?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
7 октября жители Израиля проснулись под звук выстрелов и сирен. ХАМАС начал обстрел мирного населения еврейской страны. Движение, контролирующее сектор Газа, выпустило по израильским городам 5 тысяч ракет.
Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию в секторе Газа. Как заявили в МИД Палестины, с использованием фосфорных и кассетных боеприпасов. Израиль находится в состоянии войны, проводит срочную мобилизацию резервистов. На всей территории этой страны действует чрезвычайное положение.
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Премьер-министр Израиля провел срочное совещание с руководством силовых структур. Биньямин Нетаньяху призвал израильтян объединиться ради победы в противостоянии и пообещал отомстить за этот черный день.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
Я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. За этим решением стоит все правительство. Армия обороны Израиля использует все свои силы, чтобы уничтожить ХАМАС.
Об интенсивности боев говорит число жертв. Только по официальным данным известно, что количество погибших с обеих сторон превысило 2 тысячи человек. Вчетверо больше получили ранения. Израиль создал по периметру сектора Газа закрытую военную зону: любое проникновение запрещено. На границе с анклавом действует полная блокада. Прекращена подача электроэнергии, топлива и воды. Гуманитарные работники предупреждают об ухудшении ситуации в секторе Газа. Там остановила работу единственная электростанция из-за нехватки топлива.
Муса Абу Марзук, заместитель главы политбюро ХАМАС:
В соответствии с международным правом Израиль должен нести ответственность за граждан, находящихся под его оккупацией. Обеспечение потребностей этих граждан является моральным и юридическим обязательством Израиля.
Путь, соединяющий Израиль и Газу, уже прозвали дорогой смерти. Но она оказалась не единственной. В конфликте появилась третья сторона. Ливанская военизированная организация и политическая партия «Хезболла» взяла на себя ответственность за серию обстрелов на севере Израиля. Армия еврейского государства ответила тем же.
В Израиле снова звучат сирены тревоги. Страна подвергается массированному обстрелу. С севера летят ракеты, запущенные с Ливанской территории, юг страны атакуют из сектора Газа. Израильская армия наносит ответные удары. Все силы направлены на подготовку крупномасштабного наступления на сектор Газа. К границе переброшены более 300 тысяч военных. Министерство обороны Израиля обещает сравнять район с землей.
Конфликт между Палестиной и Израилем длится уже более 75 лет. Это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире. К нынешней эскалации без преувеличения приковано внимание всех мировых СМИ и общественности. Но пока ни одно из заявлений, даже самое громкое, не успокоило противников. Речи о прекращении огня не идет.
Надежда Сасс, СТВ:
Вспоминается эпизод, когда Египет в свое время категорически отказался устанавливать свой суверенитет над сектором Газа, потому как в Каире не захотели к своим уже существующим проблемам добавлять еще и эту. Есть ли до сих пор в арабском мире солидарность с палестинцами?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
В последнее время более консолидированной стала ситуация в Лиге арабских государств. Мы знаем Четвертый комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций тоже работает над палестинской проблемой, и там проходят соответствующие заседания. Все-таки еще раз вернусь к решению, последнему решению ЛАГ о том, что кроме мирного урегулирования ситуации другого варианта нет. Хотя наши российские коллеги делают в последнее время тоже заявления на уровне президента Российской Федерации, подчеркивают, что США монополизировали право урегулирования вот этого конфликта, и у них на самом деле ничего не получается. И вот такая ситуация – это один из итогов.
Не работает ближневосточный квартет, который был создан еще, напомню, в 2002 году. Это Россия, США, ЕС и ООН по урегулированию ситуации. Конечно, ряду стран Запада удалось решить, прежде всего, свои задачи по налаживанию отношений между Саудовской Аравией и Израилем, между Ираном и Саудовской Аравией. Но в целом пазл не складывается. Он не складывается. Это были больше такие тактические, искусственные действия людей, которые находились у власти и хотели получить определенный результат и о нем заявить, и, возможно, остаться у власти. Я, конечно, говорю, намекаю на предыдущую администрацию США.
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