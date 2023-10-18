Сергей Лущ: сейчас идёт расконсервирование череды конфликтов, которые глубокого, долгого залегания

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сводки с фронта, творчество эпохи СВО и последние новости политики. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.

Григорий Азаренок, СТВ:

Была предложена Россией резолюция о том, чтобы прекратить огонь, чтобы прекратить кровопролитие и вернуться к мирному урегулированию. Резолюция России была отвергнута Соединенными Штатами, Великобританией, ну и там еще Албания рядом с ними полежала. О чем это говорит?