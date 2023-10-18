Сергей Лущ: сейчас идёт расконсервирование череды конфликтов, которые глубокого, долгого залегания

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сводки с фронта, творчество эпохи СВО и последние новости политики. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.
Григорий Азаренок, СТВ:
Была предложена Россией резолюция о том, чтобы прекратить огонь, чтобы прекратить кровопролитие и вернуться к мирному урегулированию. Резолюция России была отвергнута Соединенными Штатами, Великобританией, ну и там еще Албания рядом с ними полежала. О чем это говорит?
Сергей Лущ, общественный деятель:
Знаете, нельзя про этот процесс просто сказать: черное и белое. Во-первых, сейчас идет разрядка, расконсервирование череды конфликтов, которые глубокого, долгого залегания. Это наследие предыдущего мирового политического цикла – Карабах... Даже в эту матрицу укладываются события белорусские 2020 года, до этого события в Казахстане, Киргизии. Эти застаревшие конфликты... Сейчас будет череда прокси-войн, фактически противостояние и переделы сфер влияния будут возникать. Потому что, во-первых, вся мировая обстановка, мировое напряжение, в общем-то такое. И здесь вот даже по конфликту палестино-израильскому много интересов одновременно может присутствовать.
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