Кто такие луддисты и почему люди до сих пор пользуются кнопочными телефонами? История Глеба Лаврова

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Игорь Озерский, юрист, писатель-ф а нтаст, член п равления Российского союза промышленников и предпринимателей: Отвечая на этот вопрос, нужно обратить внимание, что Илон Маск и Стивен Хокинг – это популяризаторы. Маск – шоумен, а Стивен Хокинг – очень известный популяризатор физики. Наверное, эти цитаты больше для шоу, чем применимы в реальной жизни. Когда произошла очень известная история с компанией OpenAI, которая изобрела GPT-чат, то Илон Маск, будучи первоначальным инвестором, выступил недавно с петицией: давайте приостановим. Мне кажется, что произошло этого из-за того, что разработки ушли Microsoft, и Билл Гейтс написал небольшую научную статью, где он высказал мнение, что, по сути, эра искусственного интеллекта – это новый этап человечества, который он сравнивает с появлением кремниевых микропроцессоров и графического интерфейса, который стал продолжением Windows. И рассматривая всю эту ситуацию с искусственным интеллектом целиком, те программы, которые сейчас называются искусственным интеллектом – это программы, которые обладают двумя параметрами: адаптивность и самостоятельность. Но они призваны решать только одну конкретную задачу. А есть такое понятие, как общий искусственный интеллект. Он все еще остается в рамках научной фантастики. Думаю, бояться на данный момент надо не искусственного интеллекта в том понимании, в котором он есть сейчас, а тех технологий, которые сопутствуют искусственному интеллекту, – так называемые квантовые компьютеры – то, о чем писал Стивен Хокинг. И сейчас во всем мире происходит квантовая гонка. И эта квантовая гонка может привести к тому, что те нейронные сети, которые существуют сейчас, как раз станут общим искусственным интеллектом. И вот тут эта угроза, о которой все говорят, заключается в каком-то далеком будущем.

Надежда Сасс: Глеб, я бы хотела, чтобы мы предоставили возможность услышать еще одну дефиницию. Кто же такие луддиты? Это участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования. Современный луддит – это человек, который использует кнопочный телефон вместо айфона, оформляет подписки на журналы вместо того, чтобы просматривать их на планшете. Глеб, вы себя к луддитам причисляете?

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный канал»:

Да, я это и не скрываю. У меня кнопочный телефон, я оформляю подписки. Более того, я читаю книги в бумажном варианте. Здесь я близок к Умберто Эко, который говорил: да, я средневековый тип. Я читаю книги в бумаге – это средневековье, у вас книги – это тексты на экране, но если вдруг на секунду пропадет электричество, то вы окажетесь в каменном веке, а я все еще буду в средневековье. Да, я новый луддит по определению, но не пойду громить какие-то производства. С другой стороны, если обратить внимание даже на определение луддизма, именно появление машин привело к промышленной революции, к появлению новых классов, к классовой борьбе как таковой. И появление одних только новых типов машин преобразовало мир, привело к многочисленным революциям, к противостоянию систем. Это уровень перехода от неандертальцев к homo sapiens. Да, они были близки по биологии с нами, вопрос только в том, что мы умели пользоваться, да и пользовались, адаптировали это гораздо быстрее, чем они не умели. Здесь же появляется как раз технологическое средство с программным обеспечением, которое делает людей, которые им обладают, не просто более эффективными, а следующая ступенька развития. Это не дополнительные возможности, это возможности, без которых не обойтись. Вопрос только в том, что я как представитель homo sapiens не рад. Неандертальцы были не очень, наверное, рады появлению homo sapiens. Так вот, точно так же я не рад появлению того, что следующее поколение, край моей цивилизации, мой эры уже виден.

Надежда Сасс:

О каком конкретном временном промежутке вы говорите? Когда придется бояться нам всем?

Глеб Лавров:

Я пессимист и говорю о двух поколениях. Как мы видим по развитию на сегодня уже существующих компаний, мы говорим о том, что Palantir использовала свои программы по работе с управлением крупными человеческими ресурсами, по работе с предсказанием действий крупных человеческих сообществ в украинском конфликте и после этого продало свои программы Министерству обороны Великобритании. Когда мы всегда придумываем новое, сначала это дело пытаемся превратить в вундервафлю. Это простым языком, конечно, звучит шокирующе и пугающе, но тем не менее.

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