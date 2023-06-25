«Не работать с ним нельзя». Какую угрозу представляет искусственный интеллект человечеству?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Давайте определимся, что же такое искусственный интеллект.
Надежда Сасс:
Если говорить об искусственном интеллекте в том формате, в том виде, который мы имеем на данный момент, это все-таки угроза или возможности для будущего человечества?
Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Для будущего человечества это угроза. Я бы в определении добавил, что настоящий, большой искусственный интеллект будет себе ставить стратегические задачи. Здесь говорится о тактике. Тактику уже сейчас даже существующие на сегодня программы могут определять. Они пока себе не ставят стратегических задач. Так вот, этот вызов, уже сейчас имеющийся, позволяет при работе с искусственным интеллектом в том виде, в котором он сегодня есть, получить настолько серьезное конкурентное преимущество, что не работать с ним нельзя. Более того, человеку надо будет подстраиваться под эти программы, технические возможности, потому что в противном случае он будет неконкурентен в базовой комплектации.
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