Кому принадлежат авторские права при использовании нейросети? Все подноготные рассказал Игорь Озёрский

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Япония для тренировки искусственного интеллекта отменяет (или уже отменила) авторские права. Это то, на чем базируется прямо сейчас здоровенный корпус юридического знания и, самое главное, экономического взаимовлияния разных систем. У кого-то одни авторские права, у кого-то другие. На сегодня уходит кусок информационной эксклюзивности, потому что это надо для обучения искусственного интеллекта. Если мы говорим о следующем этапе, дорогие товарищи, через 15-20 лет (может быть, и раньше) для устройства на работу в солидную международную контору вам надо будет предоставлять все самые откровенные свои фотографии, вскрывать свои социальные сети в отделе кадров, чтобы просто показать, с какими рисками может столкнуться ваш наниматель. Он все равно с ними столкнется, потому что все равно аппаратные возможности будут достаточно сильны, чтобы контролировать каждого человека напрямую. Есть и обратная ситуация. Именно благодаря современным технологическим возможностям происходит атомизация информационного пространства. Насколько я понимаю, было уже произнесено, что новые программы должны стать персональными, то есть у каждого из нас будет свой маленький GPT-чат, намертво прикрепленный к нашей записи. Это и есть атомизация информационного пространства. Это значит, что мы никогда не сможем зайти в поисковик, попытаться найти для себя что-то новое и верить в то, что этот поиск действительно случаен. Чтобы далеко не ходить. Google, когда встал вопрос о том, привлекать ли Байдена за коррупцию. Маленький предвыборный вопрос, но американцы столкнулись с тем, что люди с республиканской точкой зрения видели эту новость, а демократы ее не видели. То есть им специально надо было ее искать.

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:

Если говорить о страхах, то стоит бояться уже сейчас. Я могу это доказать. Дело в том, что совсем недавно мы еще не знали о GPT-чате, и это произошло мгновенно. Есть ряд каких-то разработок, они идут, мы о них не знаем, они где-то засекречены за стенами больших корпораций, а потом это выдается как готовый к использованию продукт.

Надежда Сасс, СТВ:

Давайте выведем графику применения искусственного интеллекта в творчестве.

Игорь Озерский:

Если мы говорим о защите интеллектуальной собственности, то это очень интересный вопрос, связанный с работой искусственного интеллекта. Есть такая вещь, как результаты интеллектуальной деятельности. В законодательстве под этим подразумевается продукт деятельности головного мозга человека. Сейчас возникает множество правовых казусов. Допустим, программа Midjourney создает изображение. Кто будет обладать авторскими правами за это изображение? Есть несколько точек зрения на этот счет, при этом в праве ответов на данный момент не существует. Хотя, кстати, такие вопросы довольно давно стоят. Первая точка зрения – это то, что авторские права будут принадлежать самой нейросети. Кажется, что это смешно, так как искусственный интеллект не может обладать правом субъектности. Если перевести на русский язык, то право субъектности – это быть субъектом носителя этих прав, но при этом в ЕС был принят нормативно-правовой акт, который ставит под вопрос возможность наделения таким правым, но ограниченным, нейросети. Второй вариант, что субъектом авторского права является автор программы. Есть интересная судебная практика на этот счет. Было два дела: одно в Китае, другое в Австралии. И то, и другое дело связано с тем, что существовала нейросеть, у которой есть разработчик, но потом пользователь с помощью этой нейросети создал какой-то результат интеллектуальной деятельности. В первом случае для телевидения был сделан журнал, которым потом пользовалась эта станция, и разработчики нейросети, которые считали себя правообладателями, предъявили иск компании, которая за счет их нейросети создала этот продукт, сказали: это наш, вы должны нам за это платить.