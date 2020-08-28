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«Зачем вы написали сообщение милиционеру?» Видео допроса

28 августа 2020 17:18
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Новости Беларуси. В адрес правоохранителей продолжают поступать многочисленные угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создано сразу несколько Telegram-каналов, в которых выкладывают личные данные сотрудников.

Несколько дней назад старшему участковому Партизанского РУВД Минска начали поступать письменные угрозы в одном из мессенджеров. Отправитель сообщений не скупился на высказывания, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из управления собственной безопасности.

Оперативники вычислили мужчину. Им оказался 29-летний житель столицы.

«Зачем вы написали сообщение милиционеру?» Видео допроса-1

– За что вы задержаны и доставлены в Партизанское РУВД города Минска?
– 15 числа сидел дома, выпивал пиво, решил написать. Зашел в Telegram, там в «Карателях» (канале) нашел сообщение, там где указан номер сотрудника РУВД. Решил ему написать сообщение в связи с тем, что… с обстановкой в стране, как милиция избивает народ.
– Вы конкретно, вас или родственников ваших, друзей, знакомых сотрудники милиции избивали или нет?
– Нет.
– То есть эти сведения все вы получали из Telegram-каналов.
– Да. Сейчас об этом сожалею, что написал. И в дальнейшем надо задумываться.
– Скажите, вы участвовали в несанкционированных митингах?
– Нет.
– А как относитесь к данным событиям?
– Сейчас отношусь отрицательно.
– В связи с чем?
– Потому что уже надоело это.
– Женат?
– Да, женат и маленький ребенок.
– Сколько полных лет вам?
– 29.
– А ребенку?
– Полтора года.
– Артур, подскажите, зачем вы написали сообщение милиционеру?
– Призывать в Telegram-каналах писать, и я написал по дурости. Нечего делать. Хочу предупредить других: перед тем, как так писать из этих групп на номера оперативников, задумайтесь, что это несет уголовную ответственность.

Мужчина задержан и уже раскаивается в содеянном. Агрессивно настроенный минчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Материалы проверки переданы следователям, которые в ближайшее время дадут правовую оценку действиям.  

Напоминаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через интернет, предусмотрена ответственность.  

# Интернет # общество # Фотофакт

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