«Зачем вы написали сообщение милиционеру?» Видео допроса

Несколько дней назад старшему участковому Партизанского РУВД Минска начали поступать письменные угрозы в одном из мессенджеров. Отправитель сообщений не скупился на высказывания, поэтому милиционер обратился за защитой к коллегам из управления собственной безопасности.

– За что вы задержаны и доставлены в Партизанское РУВД города Минска?

– 15 числа сидел дома, выпивал пиво, решил написать. Зашел в Telegram, там в «Карателях» (канале) нашел сообщение, там где указан номер сотрудника РУВД. Решил ему написать сообщение в связи с тем, что… с обстановкой в стране, как милиция избивает народ.

– Вы конкретно, вас или родственников ваших, друзей, знакомых сотрудники милиции избивали или нет?

– Нет.

– То есть эти сведения все вы получали из Telegram-каналов.

– Да. Сейчас об этом сожалею, что написал. И в дальнейшем надо задумываться.

– Скажите, вы участвовали в несанкционированных митингах?

– Нет.

– А как относитесь к данным событиям?

– Сейчас отношусь отрицательно.

– В связи с чем?

– Потому что уже надоело это.

– Женат?

– Да, женат и маленький ребенок.

– Сколько полных лет вам?

– 29.

– А ребенку?

– Полтора года.

– Артур, подскажите, зачем вы написали сообщение милиционеру?

– Призывать в Telegram-каналах писать, и я написал по дурости. Нечего делать. Хочу предупредить других: перед тем, как так писать из этих групп на номера оперативников, задумайтесь, что это несет уголовную ответственность.

Мужчина задержан и уже раскаивается в содеянном. Агрессивно настроенный минчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Материалы проверки переданы следователям, которые в ближайшее время дадут правовую оценку действиям.

Напоминаем, что за угрозы и оскорбления в адрес сотрудника милиции, распространяемые в том числе через интернет, предусмотрена ответственность.