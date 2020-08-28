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«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете

28 августа 2020 17:43
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Новости Беларуси. В адрес правоохранителей продолжают поступать многочисленные угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создано сразу несколько Telegram-каналов, в которых выкладывают личные данные сотрудников.

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-1

Записываю видеообращение, снимаю погоны, кладу жетон и ухожу из органов – это единственный [...] путь к спасению.

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-4

Убьем тебя, убьем твоего ребенка.

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-7

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-9

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-11

– Мое лицо как-то нашли в соцсетях, а именно в соцсети Instagram. И на момент шести утра уже 10-го числа мне поступило в Direct около 1 000 сообщений, моей супруге около 500.  
– Что писали?  
– Угрозы. Угрозы расправы: моей супруге, моему ребенку.  

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-14

Угрозы были разные, вплоть до «убьем тебя, твоего ребенка». Про мужа я вообще не говорю – это оскорбления, что ты такая... Муж садист, гестаповец, каратель и так далее. И ребенок ваш такой же.  

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-17

Буквально убегали, закутывая ребенка в одеяло, чтобы его никто не увидел, потому что мне было настолько страшно, на самом деле. Мы уехали в деревню и сидели там какое-то время, пока обстановка более-менее не стабилизировалась.  

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-20

– Вы не снимете форму?  
– Никогда в жизни. Никогда в жизни я этого не сделаю, потому что я человек военный, я офицер. К этому званию, к этим погонам я шел с детства, я мечтал об этом. Я знаю, что я делаю свою работу и делаю все правильно.

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете-23

– Вы гордитесь тем, что ваш муж носит форму?  
– Да. Однозначно да.  

# Интернет # общество # Фотофакт

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