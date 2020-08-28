«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете

Новости Беларуси. В адрес правоохранителей продолжают поступать многочисленные угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создано сразу несколько Telegram-каналов, в которых выкладывают личные данные сотрудников.

Записываю видеообращение, снимаю погоны, кладу жетон и ухожу из органов – это единственный [...] путь к спасению.

Убьем тебя, убьем твоего ребенка.

– Мое лицо как-то нашли в соцсетях, а именно в соцсети Instagram. И на момент шести утра уже 10-го числа мне поступило в Direct около 1 000 сообщений, моей супруге около 500.

– Что писали?

– Угрозы. Угрозы расправы: моей супруге, моему ребенку.

Угрозы были разные, вплоть до «убьем тебя, твоего ребенка». Про мужа я вообще не говорю – это оскорбления, что ты такая... Муж садист, гестаповец, каратель и так далее. И ребенок ваш такой же.

Буквально убегали, закутывая ребенка в одеяло, чтобы его никто не увидел, потому что мне было настолько страшно, на самом деле. Мы уехали в деревню и сидели там какое-то время, пока обстановка более-менее не стабилизировалась.

– Вы не снимете форму?

– Никогда в жизни. Никогда в жизни я этого не сделаю, потому что я человек военный, я офицер. К этому званию, к этим погонам я шел с детства, я мечтал об этом. Я знаю, что я делаю свою работу и делаю все правильно.