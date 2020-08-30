Акции протеста. Взгляд на события с другой стороны. Главное за неделю

Новости Беларуси. Альтернативные митинги или так называемые акции протеста прошли в Минске. Протестующие ходили по центральным улицам, традиционно мешали движению, выкрикивали лозунги, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В какой-то момент протестующие двинулись ко Дворцу Независимости. Все по сценарию – с подготовленными провокаторами и инструкциями от отдельных Telegram-каналов. Оппозиция шаг в шаг повторила свой же маршрут с прошлого воскресенья. Однако хватило ненадолго: погодные обстоятельства (примерно в пять часов вечера Минск накрыла гроза) стали завершением акции.

На неделе в сети активно обсуждался «захват» силовиками Красного костела и противостояние милым дамам в белом. Отрывки видео, которые распространили в интернете, явно не дают полного представления о происходящем. Вашему вниманию – взгляд на события с другой стороны.

Игнорируя просьбы правоохранителей, 27 августа на площади Независимости собирались участники несанкционированного митинга. Некоторые из них были настолько переполнены желанием подышать вечерним воздухом столицы, что, кажется, даже забыли о материнском инстинкте, упорно расчищая себе дорогу за оцепление своими маленькими детьми.

Кстати, женщина в красном с очаровательным малышом на беговеле, на повышенных тонах уверявшая правоохранителей в том, что случайно забрела в эпицентр митинга, на следующий день была замечена в том же месте с ребенком. Знает ведь, что им, сознательно нарушающим закон, никто вреда не причинит. Да и картинка эффектная. Видимо, руководствуясь той же логикой, компанию на митинги выбрали себе и мужчины.

Много и тех детей, что постарше. И не факт, что родители в курсе, как они проводят последние деньки школьных каникул. Флаг напрокат для фото в Instagram – иначе вроде выбиваешься из тусовки. И, конечно, полная свобода в проявлении чувств и привлечении внимания противоположного пола.

Хотя, конечно, такому юных леди вряд ли учили мамы с папами. Вообще на неделе на площади Независимости вечерами собирался довольно интересный контингент.

Центральным событием, взорвавшим все соцсети, в среду, 26 августа, стало это.

С заголовками «Ничего святого» распространилось видео, где часть нелегально митингующих бросилась в Красный костел, а девушка прямо перед носом стражей порядка захлопнула его дверь.

Правда, этот момент предпочли не показывать, заявив, что «нелюди» в черном лютуют и сами заперли прихожан. Они, к слову (если хотели, а не были заняты стримами), могли беспрепятственно покидать здание... но об этом тоже почему-то умолчали.

Такая правда ведь мало кому интересна, нужные эффектные кадры.

Их накануне с лихвой обеспечили беззащитные хрупкие женщины, которые вышли на прогулку в центре Минска. Девушки в белом хоть и выглядят ангельски, но летать не умеют, потому имели все шансы оказаться под колесами автомобилей.

Этому мешали черствые, непробиваемые и бездушные сотрудники ОМОН.

Также «ненастоящие мужчины» – по мнению этих «настоящих» женщин – конечно, должны были просто стоять в стороне и наблюдать, когда же случится давка, что неизбежно, когда бесстрашие юности заменяет инстинкт самосохранения.