«Первые три дня меня прямо колотило». Белоруску затравили в соцсетях за участие в акции за красно-зелёный флаг
Новости Беларуси. Травля в соцсетях поражает своим размахом в последние дни. Атакам подвергаются люди разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Угрозы в адрес белорусов звучат за то, что они выступают за сохранение мира и порядка, за поддержку нынешнего курса.
Это Виктория Любомирова, ей 21 год. Все, что она сделала – посмела выйти на акцию за красно-зеленый флаг в Минске. Там с ней в прямом эфире пообщался корреспондент «Радио Свободы». Это заметил главный Telegram-канал по координации протестов и опубликовал тут же имя, контакты и другие личные данные девушки.
Виктория Любомирова:
«Мы вас всех зафиксировали, не жить вам больше в этой стране. Смены ников вас не спасут».
И знаете, самое обидное то, что эти люди меня не знают. Они не знают, чем я занимаюсь, что я делаю. Вот им как собакам каким-то сказали «фас», и они просто хейтят. А я уверена, что там половина людей даже не знает, за что они меня хейтят. Им просто скинули – давайте, погнали. И вот они просто, не знаю, самоутверждаются, мне кажется, за счет того, что оскорбляют и унижают других.
Первые три дня меня прямо колотило. Первую ночь я вообще не спала. Мы с мамой вышли на улицу, просто чтобы я дома не сидела, мы просто гуляли. Потому что страшно от того, какие злые люди. Может найтись человек какой-нибудь неадекватный, который может тебя выследить, может тебя схватить – за это страшно.
Есть люди, которые не ждут чего-то от жизни, они стремятся дать что-то для жизни. Не только себе, но и другим. Мы волонтерим, мы помогаем пожилым людям, мы устраиваем open air для молодежи, мы участвуем во всех республиканских мероприятиях и проектах.
В любом Telegram-канале нужно делать контент, да. Контент позитивный – котики-собачки – никому не интересен. Всем интересен негатив, поливание грязью, всех нужно оскорбить, унизить – эти все плохие. Они не выставляют что-то хорошее, что там БРСМ поехал, помог на Окрестино, там людей встречали волонтеры после этой тюрьмы, что БРСМ во время COVID ездил бабушкам, дедушкам покупал еду, чтобы бабушки, дедушки не выходили, чтобы был ниже уровень заразиться. Они ищут что-то плохое, освещают только плохое. При этом те, кто любит плохое, они на это ведутся. Опять же, людям лучше оскорбить, унизить: им дали тему – они ее развели.
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