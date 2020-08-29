«Первые три дня меня прямо колотило». Белоруску затравили в соцсетях за участие в акции за красно-зелёный флаг

Новости Беларуси. Травля в соцсетях поражает своим размахом в последние дни. Атакам подвергаются люди разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Угрозы в адрес белорусов звучат за то, что они выступают за сохранение мира и порядка, за поддержку нынешнего курса.

Это Виктория Любомирова, ей 21 год. Все, что она сделала – посмела выйти на акцию за красно-зеленый флаг в Минске. Там с ней в прямом эфире пообщался корреспондент «Радио Свободы». Это заметил главный Telegram-канал по координации протестов и опубликовал тут же имя, контакты и другие личные данные девушки.

Виктория Любомирова:

«Мы вас всех зафиксировали, не жить вам больше в этой стране. Смены ников вас не спасут». И знаете, самое обидное то, что эти люди меня не знают. Они не знают, чем я занимаюсь, что я делаю. Вот им как собакам каким-то сказали «фас», и они просто хейтят. А я уверена, что там половина людей даже не знает, за что они меня хейтят. Им просто скинули – давайте, погнали. И вот они просто, не знаю, самоутверждаются, мне кажется, за счет того, что оскорбляют и унижают других.