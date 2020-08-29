Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким
Новости Беларуси. SMS-терроризм – еще одно подтверждение того, что ситуацию внутри страны подогревают заинтересованные абоненты из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В адрес семей военнослужащих, депутатов, госслужащих, журналистов, работников предприятий продолжают поступать звонки, сообщения в соцсетях с угрозами и оскорблениями. Установлено, что отправляют их в том числе с иностранных номеров через так называемый оппозиционный штаб.
А это один из последних примеров: анонимное сообщение пришло депутату Осиповичского избирательного округа. Таким образом зарубежными центрами из Польши и Чехии через так называемый Координационный совет и ряд Telegram-каналов осуществляется сильнейшее давление на депутатский корпус.
Все это на фоне кампании по отзыву депутатов и призывов отказаться от полномочий – под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими.
Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я всегда уважала чужую точку зрения, когда она высказывалась в глаза, а не вот так – за спиной под непонятными никами. Если кого-то не устраивает моя работа, скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным.
Я никогда не скрывала свою позицию и работу. Меня хорошо знают в моем округе, со многими избирателями поддерживаем общение. И я не буду поддаваться на эту провокацию.
Неужели в такую Беларусь нас с вами зовут? В Беларусь, где за другую точку зрения угрожают расправой не только тебе, но и твоим близким?