Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким

Новости Беларуси. SMS-терроризм – еще одно подтверждение того, что ситуацию внутри страны подогревают заинтересованные абоненты из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В адрес семей военнослужащих, депутатов, госслужащих, журналистов, работников предприятий продолжают поступать звонки, сообщения в соцсетях с угрозами и оскорблениями. Установлено, что отправляют их в том числе с иностранных номеров через так называемый оппозиционный штаб.

А это один из последних примеров: анонимное сообщение пришло депутату Осиповичского избирательного округа. Таким образом зарубежными центрами из Польши и Чехии через так называемый Координационный совет и ряд Telegram-каналов осуществляется сильнейшее давление на депутатский корпус. Все это на фоне кампании по отзыву депутатов и призывов отказаться от полномочий – под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими.