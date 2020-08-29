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Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким

29 августа 2020 17:53
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Новости Беларуси. SMS-терроризм – еще одно подтверждение того, что ситуацию внутри страны подогревают заинтересованные абоненты из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес семей военнослужащих, депутатов, госслужащих, журналистов, работников предприятий продолжают поступать звонки, сообщения в соцсетях с угрозами и оскорблениями. Установлено, что отправляют их в том числе с иностранных номеров через так называемый оппозиционный штаб.

Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким-1

А это один из последних примеров: анонимное сообщение пришло депутату Осиповичского избирательного округа. Таким образом зарубежными центрами из Польши и Чехии через так называемый Координационный совет и ряд Telegram-каналов осуществляется сильнейшее давление на депутатский корпус.

Все это на фоне кампании по отзыву депутатов и призывов отказаться от полномочий – под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими.

Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким-4

Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я всегда уважала чужую точку зрения, когда она высказывалась в глаза, а не вот так за спиной под непонятными никами. Если кого-то не устраивает моя работа, скажите об этом прямо и честно, а не угрозами мне и моим родным.

Я никогда не скрывала свою позицию и работу. Меня хорошо знают в моем округе, со многими избирателями поддерживаем общение. И я не буду поддаваться на эту провокацию.

Неужели в такую Беларусь нас с вами зовут? В Беларусь, где за другую точку зрения угрожают расправой не только тебе, но и твоим близким?

Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким-7

По фактам сообщений об оскорблениях и угрозах Следственным комитетом возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

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# Интернет # общество # Светлана Шутова # Фотофакт

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