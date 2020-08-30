«Мне 15 лет, и я готовлю». Юный кондитер, у которого уже есть своя книга рецептов, рассказал о хобби

Новости Беларуси. «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» – задавался вопросом кумир молодежи начала нулевых. Владислав Молдованов из Могилева в свои 15 лет легко даст обстоятельный ответ на этот вопрос, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Самоучка, у которого есть свой стиль и книга рецептов. Только Влад не стихи под бит читает, а готовит топовые десерты мировой кулинарии. Юный повар ведет блог и учится продвигать свой продукт. А в перспективе мечтает сделать 3D-торт. Что это такое и с чем его едят? Ирина Недобоева искала ответ.

Владислав Молдованов, кондитер:

Меня зовут Влад, мне 15 лет. И я готовлю. Это мое маленькое хобби, мне это очень нравится. Это очень увлекает, расслабляет. Когда мне было месяцев шесть, я очень долго не мог сесть. И мама раньше любила смотреть передачу «Едим дома» от Юлии Высоцкой. И отошла. И она приходит, а я сижу и смотрю эту передачу. Все были в шоке, что меня это заинтересовало в том возрасте. И уже зимой я попросил первый подарок – это была кухонька пластиковая. И уже в том возрасте я что-то готовил.

Меня сначала поддерживала бабушка, потом мама. В самый последний момент меня начал поддерживать папа. Я добиваюсь того, чтобы, когда человек пришел и увидел этот торт, у него был шок. Мой первый торт – это торт «Панчо». Мы его готовили с сестрой. Сейчас уже в арсенале у меня рецептов, наверное, 40 популярных.

Это моя первая книга. Работали мы над ней всей семьей, а фотографии помогала делать педагог-организатор. Работали мы над этой книгой около 2,5 месяцев, делали импровизированную студию и снимали на пеньке. У нас даже не было отражателя, мы брали картонку металлическую и подсвечивали все фотографии, чтобы они блестели. Мне кажется, что это очень даже неплохо. Я доволен результатом. Политика в кондитерском деле не важна. Но в плане продаж... Сейчас люди занимаются совсем другим. Где сейчас люди? На работах, на митингах. Я выпустил книгу и понимаю, что сейчас я ее не продам так сильно, как если бы не было этого всего. Продажи очень сильно падают.

Владислав Молдованов:

Сейчас я готовлю торт «Наполеон». Не сказал бы, что это сложный торт. Кстати, он самый мой любимый. Тесто отправляем в холодильник, чтобы оно у нас охладилось. Тесто наше уже настоялось, оно стало чуть-чуть плотнее. Сейчас мы его опять разомнем, перемешаем и будем раскатывать наши коржики и выпекать.

Коржей у нас должно получиться примерно 8 штук. Плюс у нас полтора коржа пойдет на крошку. Кто-то делает крем масляный, кто-то заварной. Мы сегодня будем делать крем на основе сливок. Долой стандарты!

Теперь выпекаем наши коржи. Примерно по 3-4 минуты каждый. Наши коржи готовы. Сейчас мы приготовим крем. У меня сливки 38-процентные. Мы их выливаем, добавляем сахарную пудру и немножко добавим ликера. Ликер используется для аромата, для вкуса, для поддержания такого интересного вкуса, то есть он подчеркивает все нотки. И взбиваем.

Сейчас мы приступаем к сборке торта. Для этого нам понадобится первый корж и крем. Теперь торт посыпаем крошкой и украшаем ягодами.

– Здравствуйте.

– Привет. Боже, какая красота.

– Приятного вам аппетита.

– Я уверена, что будет вкусно, как всегда.

Владислав Молдованов:

Это уже в сердечке плотно, я вам так скажу. Прожить без этого вообще не могу. То есть для меня не встать и не приготовить просто даже для себя торт – это нереально. Даже если я болею, у меня температура, я все равно встану и приготовлю что-нибудь сладкое. Как нормальный человек мечтает о звезде Мишлен, для меня это тоже большой скачок. Если это получится, будет вообще супер. Я очень люблю нашу страну. Думаю, что в ближайшее время я что-нибудь здесь открою. То есть начинать я планировал всегда там, где я живу, потому что уезжать за рубеж, там открывать – это уже дальше, второй план идет. Но всегда нужно начинать со своей родины.