«Мы вложили в этих детей самое лучшее». Белорусские учителя рассказали о буллинге в свой адрес

Новости Беларуси. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

С отдельным видом буллинга столкнулась и моя коллега Кристина Федорович. Но мы, журналисты, привыкли к излишнему вниманию поклонников, пусть оно не всегда принимает цивилизованные формы. А вот людям, которые впервые сталкиваются с подобным, тяжело. Тяжелее, чем нам. Далее не просто репортаж по заданию редакции. Это скорее элемент сопереживания и сочувствия на основе собственного опыта. Как реагировать на такое педагогам, как защитить себя и своих близких?

Кристина Федорович, корреспондент:

Это то, чему уж точно не учат в школе. На этих кадрах ограды школ напоминают доски объявлений, тексты которых явно не для детских глаз. Да и флешмоб, который запустили вчерашние выпускники – мол, принесите к зданию учебного заведения дипломы, благодарности, ленты, даже похоронные венки. Что еще хуже, распечатывают фото педагогов, сами понимаете, с какими надписями. Поток оскорблений, угроз – это не что иное, как статьи Уголовного кодекса. Только вот как так вышло, что учитель стал мишенью?

Яна Климович, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 105 г. Минска»:

Это кощунство, когда бывшие выпускники оставляют дипломы, ленты на воротах школы. Конечно, все это очень неприятно. И хотелось бы мне обратиться к родителям наших школьников, маленьких граждан нашей Республики Беларусь. Остыньте, пожалуйста, и подумайте, что в школе детям только дают добро, знания.

Для Яны Юрьевны 1 сентября – праздник в квадрате. День рождения и, конечно, знаний. Только в 2020 году педагог смотрит на него с опаской и волнением. Учитель иностранного языка в свое время отказалась от работы в Англии. Сердце подсказало: в гостях хорошо, а дома лучше. Туманный Альбион никогда не заменит синеокую Беларусь.

Я четко для себя поняла, что за границей я никогда не стану полноценным гражданином. Я буду просто трудовым ресурсом. Учебный старт – 2020, казалось бы, такой долгожданный (коронавирус внес свои коррективы). Тем не менее, учителя накануне праздника стали буквально мишенью. Проявить стойкость и при этом уверенно шагнуть в новый школьный сезон – задача номер один. Так, в школе № 105 в Минске за парты сядут 780 учеников, из них впервые перешагнут порог 130 ребятишек.

Елена Хилько, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 105 г. Минска»:

Жду с волнением и трепетом, потому что первый учитель для ребенка – это новый мир. Все-таки хотелось бы спокойного начала года. То, как развешивали дипломы, ленточки и другие награды – это огорчает нас, потому что мы вложили в этих детей самое лучшее: свою душу, свои сердца, свои знания. И когда мы видим происходящее, конечно, мы огорчаемся. Может быть, эти ребята пересмотрят свое мнение и задумаются, что что-то не так сделали. Угрозы поступают в адрес учителей. Что об этом говорят психолог и представитель МВД

Вспомним, как на уходящей неделе прошла акция у Министерства образования. Акция среди учителей, дескать, высказывающих недовольство. Однако вот любопытные кадры, как оппозиционные журналисты пытались все же найти среди митингующих нужный контингент.

– Цікавімся ў настаўнікаў, чаму сабраліся, з якой мэтай?

– Мы не наставники, мы Купаловский театр. – Скажыце, вы настаўнік ці прыйшлі падтрымаць?

– Падтрымаць.

– Я не учитель, я не могу сказать, как они, что. – Скажыце, вы настаўнікі?

– Мы не настаўнікі.

– Чаму тут тады?

– Таму што мы прыйшлі падтрымаць настаўнікаў.

– Дазвольце вам пытанне, вы настаўнік таксама?

– Нет. А вот так искали белорусских учителей журналисты «Радио Свобода»:

– Добры дзень.

– Здравствуйте.

– А вы настаўнікі?

– Нет, моя мама учитель.

– А вы?

– Я пришла поддержать учителей.

– Не настаўніца сама?

– Нет, я многодетная мама.

– Я вы, я зразумела, усё ж такі маці? Ці настаўніца?

– Я дачка настаўнікаў. Я сама не настаўніца. – І яшчэ паспрабуем. Добры дзень! А вы настаўнік?

– Нет. И пока одни пытаются найти на подобных акциях педагогов, другие в чатах классов или просто в соцсетях призывают родителей не вести детей в школу или не дарить цветы на День знаний. Или решают ограничиться треугольником «ноутбук – ребенок – родители» и самообразовываться. Все же среди хаоса мнений находится и место здравому смыслу.

То самое движение вперед – это как раз старт школьного сезона – 2020. Абстрагировавшись от вышесказанного, уйдем немного в цифры. За парты сядут 1 миллион 55 тысяч учеников по всей стране. И что отрадно, первый раз в первый класс пойдут 114 тысяч малышей – тех, кому предстоит долгий, но весьма увлекательный путь, на протяжении которого их будут сопровождать учителя.

Оксана Казакевич, директор ГУО «Средняя школа № 133 г. Минска»:

Задача учителей, даже тех, кто сегодня попал в такую карусель событий, – продолжать учить. Будет тяжело, будет сложно в первое время, но все равно свою миссию учительскую, думаю, настоящие учителя, которые работают не только в нашем учреждении, но и в учреждениях образования города Минска, должны выполнить.

Профессия такая – отдавать себя без остатка детям. Представьте, родителям порой сложно с одним ребенком, то чего же стоит целый класс? А это 30, а того и более мальчишек и девчонок или уже парней и девушек. А ведь не секрет, что даже железные нервы порой ржавеют. После волны угроз и оскорблений в адрес педагогов говорить об устойчивой нервной системе трудно. И вот тогда парочка вопросов: кто будет учить писать вашего ребенка, теорему Пифагора объяснять, из букв слова составлять? В начальной школе порой и слезы вытирать? Перед тем как ответить, вспомните, что День знаний послезавтра.

– Что для вас самое главное в вашей профессии?

– Конечно же, это любовь к детям. Это первое и самое главное. Ну и, конечно же, профессионализм и результаты наших детей.