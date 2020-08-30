«Мы вложили в этих детей самое лучшее». Белорусские учителя рассказали о буллинге в свой адрес

Новости Беларуси. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Давление оказывается на правоохранителей, военных, журналистов, госслужащих, депутатов и учителей. В их адрес поступают многочисленные угрозы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
С отдельным видом буллинга столкнулась и моя коллега Кристина Федорович. Но мы, журналисты, привыкли к излишнему вниманию поклонников, пусть оно не всегда принимает цивилизованные формы. А вот людям, которые впервые сталкиваются с подобным, тяжело. Тяжелее, чем нам.
Далее не просто репортаж по заданию редакции. Это скорее элемент сопереживания и сочувствия на основе собственного опыта. Как реагировать на такое педагогам, как защитить себя и своих близких?
Кристина Федорович, корреспондент:
Это то, чему уж точно не учат в школе. На этих кадрах ограды школ напоминают доски объявлений, тексты которых явно не для детских глаз. Да и флешмоб, который запустили вчерашние выпускники – мол, принесите к зданию учебного заведения дипломы, благодарности, ленты, даже похоронные венки. Что еще хуже, распечатывают фото педагогов, сами понимаете, с какими надписями. Поток оскорблений, угроз – это не что иное, как статьи Уголовного кодекса. Только вот как так вышло, что учитель стал мишенью?
Яна Климович, учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 105 г. Минска»:
Это кощунство, когда бывшие выпускники оставляют дипломы, ленты на воротах школы. Конечно, все это очень неприятно. И хотелось бы мне обратиться к родителям наших школьников, маленьких граждан нашей Республики Беларусь. Остыньте, пожалуйста, и подумайте, что в школе детям только дают добро, знания.
Для Яны Юрьевны 1 сентября – праздник в квадрате. День рождения и, конечно, знаний. Только в 2020 году педагог смотрит на него с опаской и волнением. Учитель иностранного языка в свое время отказалась от работы в Англии. Сердце подсказало: в гостях хорошо, а дома лучше. Туманный Альбион никогда не заменит синеокую Беларусь.
Я четко для себя поняла, что за границей я никогда не стану полноценным гражданином. Я буду просто трудовым ресурсом.
Учебный старт – 2020, казалось бы, такой долгожданный (коронавирус внес свои коррективы). Тем не менее, учителя накануне праздника стали буквально мишенью. Проявить стойкость и при этом уверенно шагнуть в новый школьный сезон – задача номер один. Так, в школе № 105 в Минске за парты сядут 780 учеников, из них впервые перешагнут порог 130 ребятишек.
Елена Хилько, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа № 105 г. Минска»:
Жду с волнением и трепетом, потому что первый учитель для ребенка – это новый мир. Все-таки хотелось бы спокойного начала года. То, как развешивали дипломы, ленточки и другие награды – это огорчает нас, потому что мы вложили в этих детей самое лучшее: свою душу, свои сердца, свои знания. И когда мы видим происходящее, конечно, мы огорчаемся. Может быть, эти ребята пересмотрят свое мнение и задумаются, что что-то не так сделали.
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Вспомним, как на уходящей неделе прошла акция у Министерства образования. Акция среди учителей, дескать, высказывающих недовольство. Однако вот любопытные кадры, как оппозиционные журналисты пытались все же найти среди митингующих нужный контингент.
– Цікавімся ў настаўнікаў, чаму сабраліся, з якой мэтай?
– Мы не наставники, мы Купаловский театр.
– Скажыце, вы настаўнік ці прыйшлі падтрымаць?
– Падтрымаць.
– Я не учитель, я не могу сказать, как они, что.
– Скажыце, вы настаўнікі?
– Мы не настаўнікі.
– Чаму тут тады?
– Таму што мы прыйшлі падтрымаць настаўнікаў.
– Дазвольце вам пытанне, вы настаўнік таксама?
– Нет.
А вот так искали белорусских учителей журналисты «Радио Свобода»:
– Добры дзень.
– Здравствуйте.
– А вы настаўнікі?
– Нет, моя мама учитель.
– А вы?
– Я пришла поддержать учителей.
– Не настаўніца сама?
– Нет, я многодетная мама.
– Я вы, я зразумела, усё ж такі маці? Ці настаўніца?
– Я дачка настаўнікаў. Я сама не настаўніца.
– І яшчэ паспрабуем. Добры дзень! А вы настаўнік?
– Нет.
И пока одни пытаются найти на подобных акциях педагогов, другие в чатах классов или просто в соцсетях призывают родителей не вести детей в школу или не дарить цветы на День знаний. Или решают ограничиться треугольником «ноутбук – ребенок – родители» и самообразовываться. Все же среди хаоса мнений находится и место здравому смыслу.
То самое движение вперед – это как раз старт школьного сезона – 2020. Абстрагировавшись от вышесказанного, уйдем немного в цифры. За парты сядут 1 миллион 55 тысяч учеников по всей стране. И что отрадно, первый раз в первый класс пойдут 114 тысяч малышей – тех, кому предстоит долгий, но весьма увлекательный путь, на протяжении которого их будут сопровождать учителя.
Оксана Казакевич, директор ГУО «Средняя школа № 133 г. Минска»:
Задача учителей, даже тех, кто сегодня попал в такую карусель событий, – продолжать учить. Будет тяжело, будет сложно в первое время, но все равно свою миссию учительскую, думаю, настоящие учителя, которые работают не только в нашем учреждении, но и в учреждениях образования города Минска, должны выполнить.
Профессия такая – отдавать себя без остатка детям. Представьте, родителям порой сложно с одним ребенком, то чего же стоит целый класс? А это 30, а того и более мальчишек и девчонок или уже парней и девушек. А ведь не секрет, что даже железные нервы порой ржавеют. После волны угроз и оскорблений в адрес педагогов говорить об устойчивой нервной системе трудно. И вот тогда парочка вопросов: кто будет учить писать вашего ребенка, теорему Пифагора объяснять, из букв слова составлять? В начальной школе порой и слезы вытирать?
Перед тем как ответить, вспомните, что День знаний послезавтра.
– Что для вас самое главное в вашей профессии?
– Конечно же, это любовь к детям. Это первое и самое главное. Ну и, конечно же, профессионализм и результаты наших детей.
– Увидеть сверкающие глаза детей, когда ты рассказываешь им что-то новое, когда они узнают и восхищаются полученными знаниями. И ты видишь этот огонек и понимаешь, что не зря ты прожил сегодняшний день.