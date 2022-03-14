«Уделялось внимание не только внешности». Как изменились конкурсы красоты?

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы участницы конкурсов красоты. Ведь название сохранилось до сих пор – красоты. Но мы же знаем, что те же конкурсы 50 лет назад, когда были одни критерии красоты, и сейчас – это два разных конкурса. Вам не кажется, что сейчас уже меньше внимания уделяется внешности и больше каким-то внутренним качествам, интеллекту?

Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь-2021»:

У меня очень маленький опыт участия в конкурсах. Это был первый мой опыт. Я это делала ради развития себя. Поэтому я не могу сравнить, что было 50 лет назад. Но точно в нашем конкурсе в 2020 году уделялось внимание не только внешности. Вообще, для меня красота – это равно ухоженность и аккуратность. Потому что красота, в принципе, относительная такая величина. Когда практически любую женщину сделай аккуратной, ее облагородь одеждой. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вложи в нее деньги, сходи к косметологу. Наталья Надольская:

Я думаю, Ольга может вспомнить, какие были раньше конкурсы красоты. На что тогда уделялось внимание основное?

Ольга Быховцева, возрастная модель:

Как ни странно, я первый раз вообще услышала, столкнулась с этим, когда я приехала во Львов. Дело в том, что у меня отец военнослужащий. Мы жили в Германии, он там служил. Мне пришлось вернуться во Львов для того, чтобы поступать в институт. Понимаете, это немножко была закрытая такая жизнь военнослужащего. Это связано с дивизией, какими-то такими местами, где немногочисленное количество. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть вам своим участием нельзя было, скажем так, кидать тень на репутацию своего отца? Ольга Быховцева:

Понимаете, я даже не думала о том, что это вообще возможно и нормально. Хотя столкнулась с тем, что меня просто на улице останавливали и приглашали. Когда я отказывалась, например, быть подиумной моделью, меня приглашали быть моделью волос, причесок. Екатерина Забенько:

То есть прямо на улице останавливали и предлагали? Ольга Быховцева:

Во Львове это было тогда так. Я так думаю, что это был голод. Начало этого движения – это был голод, потому что некого было.