«Уделялось внимание не только внешности». Как изменились конкурсы красоты?
Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы участницы конкурсов красоты. Ведь название сохранилось до сих пор – красоты. Но мы же знаем, что те же конкурсы 50 лет назад, когда были одни критерии красоты, и сейчас – это два разных конкурса. Вам не кажется, что сейчас уже меньше внимания уделяется внешности и больше каким-то внутренним качествам, интеллекту?
Марина Меньшакова, «Миссис Вселенная Беларусь-2021»:
У меня очень маленький опыт участия в конкурсах. Это был первый мой опыт. Я это делала ради развития себя. Поэтому я не могу сравнить, что было 50 лет назад. Но точно в нашем конкурсе в 2020 году уделялось внимание не только внешности. Вообще, для меня красота – это равно ухоженность и аккуратность. Потому что красота, в принципе, относительная такая величина. Когда практически любую женщину сделай аккуратной, ее облагородь одеждой.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вложи в нее деньги, сходи к косметологу.
Наталья Надольская:
Я думаю, Ольга может вспомнить, какие были раньше конкурсы красоты. На что тогда уделялось внимание основное?
Ольга Быховцева, возрастная модель:
Как ни странно, я первый раз вообще услышала, столкнулась с этим, когда я приехала во Львов. Дело в том, что у меня отец военнослужащий. Мы жили в Германии, он там служил. Мне пришлось вернуться во Львов для того, чтобы поступать в институт. Понимаете, это немножко была закрытая такая жизнь военнослужащего. Это связано с дивизией, какими-то такими местами, где немногочисленное количество.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть вам своим участием нельзя было, скажем так, кидать тень на репутацию своего отца?
Ольга Быховцева:
Понимаете, я даже не думала о том, что это вообще возможно и нормально. Хотя столкнулась с тем, что меня просто на улице останавливали и приглашали. Когда я отказывалась, например, быть подиумной моделью, меня приглашали быть моделью волос, причесок.
Екатерина Забенько:
То есть прямо на улице останавливали и предлагали?
Ольга Быховцева:
Во Львове это было тогда так. Я так думаю, что это был голод. Начало этого движения – это был голод, потому что некого было.
Екатерина Забенько:
Ольга, вы, наверное, как-то выделялись своими внешними данными? Одеждой, может быть, стилем, образом? За счет чего на вас обращали внимание?
Ольга Быховцева:
Я занималась спортивной гимнастикой, уже была в олимпийском резерве.
Ольга Быховцева:
Такая грация, стройность. Украинские женщины красивы. У них своя прекрасная красота. Но они невысокого роста, темненькие, у них редко встречаются голубые глаза. Как говориться, попадешь в поток.
Екатерина Забенько:
Сыграли на своей славянской внешности типичной?
Ольга Быховцева:
Да, попадаешь в такой поток. Мне даже предлагали позировать художникам. Вы знаете, это было совсем не для меня. Я отказывалась от этого и никогда больше к этому не возвращалась.
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