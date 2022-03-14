Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Получать бонусы за товар всегда приятно. Даже если вещь не нужна, такие уловки могут заставить ее купить. Какие хитрости используют, чтобы привлечь внимание?

Кристина Труханович, маркетолог:

Маркетинговых манипуляций очень много. Но самые значительные и часто встречаемые связаны с ценниками, цветные ценники, сложная выкладка товара.

Александра Магирани, психолог:

Часто мы встречаем в магазине ценники с «красными» ценами, скидки 50-70 %, но это не всегда про выгодную стоимость, а часто это могут быть товары уже залежавшиеся. Либо в этой скидке заложено увеличение стоимости. Будьте бдительны. Скидки не всегда равно выгода. Обращайте внимание на разницу между начальной и финальной суммами, они могут быть схожи.

Александра Магирани:

Благодарность. Некоторые магазины в конце, при оплате чека за какую-то символическую стоимость дают нам подарок, и у человека создается психологическое чувство долга. Скорее всего, он вернется в этот магазин, совершит опять покупку и таким образом отблагодарит за полученный подарок. Знаменитая фраза «Спешите, количество ограничено» создает выдуманный эффект дефицита и подталкивает вас на незапланированные походы по магазинам.

Кристина Труханович:

Импульсивные покупки. Старайтесь их избегать. Человеческий мозг делится на 3 части: на рептильный мозг, лимбический и неокортекс. Лимбический мозг как раз и отвечает за наши эмоции. И мы импульсивно, видя что-то, что нас триггерит, готовы это купить. Возьмите время на подумать. Дайте своим эмоциям угаснуть. Взвесьте все за и против, прежде чем что-то приобрести.

Александра Магирани:

Желательно делать покупки со списком. Не ходите в магазин голодными. Используйте не тележки, а корзинки и отказывайтесь покупать продукт по сниженной цене на кассе. Это тоже, как правило, просто пустая покупка, которая, кажется, стоит мелочь. Если вам не подошел исправный и качественный товар, то в течение 14 календарных дней со дня покупки вы можете его вернуть. Однако вернуть можно не все.