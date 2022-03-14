Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?

Валерия Яскевич, корреспондент:
Получать бонусы за товар всегда приятно. Даже если вещь не нужна, такие уловки могут заставить ее купить.
Какие хитрости используют, чтобы привлечь внимание?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Получать бонусы за товар всегда приятно. Даже если вещь не нужна, такие уловки могут заставить ее купить.
Какие хитрости используют, чтобы привлечь внимание?
Кристина Труханович, маркетолог:
Маркетинговых манипуляций очень много. Но самые значительные и часто встречаемые связаны с ценниками, цветные ценники, сложная выкладка товара.
Александра Магирани, психолог:
Часто мы встречаем в магазине ценники с «красными» ценами, скидки 50-70 %, но это не всегда про выгодную стоимость, а часто это могут быть товары уже залежавшиеся. Либо в этой скидке заложено увеличение стоимости.
Будьте бдительны. Скидки не всегда равно выгода. Обращайте внимание на разницу между начальной и финальной суммами, они могут быть схожи.
Александра Магирани:
Благодарность. Некоторые магазины в конце, при оплате чека за какую-то символическую стоимость дают нам подарок, и у человека создается психологическое чувство долга. Скорее всего, он вернется в этот магазин, совершит опять покупку и таким образом отблагодарит за полученный подарок.
Знаменитая фраза «Спешите, количество ограничено» создает выдуманный эффект дефицита и подталкивает вас на незапланированные походы по магазинам.
Кристина Труханович:
Импульсивные покупки. Старайтесь их избегать. Человеческий мозг делится на 3 части: на рептильный мозг, лимбический и неокортекс. Лимбический мозг как раз и отвечает за наши эмоции. И мы импульсивно, видя что-то, что нас триггерит, готовы это купить.
Возьмите время на подумать. Дайте своим эмоциям угаснуть. Взвесьте все за и против, прежде чем что-то приобрести.
Александра Магирани:
Желательно делать покупки со списком. Не ходите в магазин голодными. Используйте не тележки, а корзинки и отказывайтесь покупать продукт по сниженной цене на кассе. Это тоже, как правило, просто пустая покупка, которая, кажется, стоит мелочь.
Если вам не подошел исправный и качественный товар, то в течение 14 календарных дней со дня покупки вы можете его вернуть. Однако вернуть можно не все.
Полина Аверьянова, юрист службы защиты потребителей:
Например, чулочно-носочные изделия, нательное белье, ювелирные изделия, изделия, которые измеряются метражом, например, ткань, мебельные гарнитуры, технически сложные товары обмену и возврату не подлежат. Возврату подлежат только товары, которые не включены по законодательству в перечень невозвратных, если вы ими не пользовались, не нарушили тару упаковки. Также при возврате таких товаров может потребоваться доказательства того, что вы этот товар приобретали в данном магазине. Таким доказательством является чек.