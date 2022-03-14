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Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?

14 марта 2022 09:59
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Получать бонусы за товар всегда приятно. Даже если вещь не нужна, такие уловки могут заставить ее купить.

Какие хитрости используют, чтобы привлечь внимание?

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-1

Кристина Труханович, маркетолог:
Маркетинговых манипуляций очень много. Но самые значительные и часто встречаемые связаны с ценниками, цветные ценники, сложная выкладка товара.

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-4

Александра Магирани, психолог:
Часто мы встречаем в магазине ценники с «красными» ценами, скидки 50-70 %, но это не всегда про выгодную стоимость, а часто это могут быть товары уже залежавшиеся. Либо в этой скидке заложено увеличение стоимости.

Будьте бдительны. Скидки не всегда равно выгода. Обращайте внимание на разницу между начальной и финальной суммами, они могут быть схожи.

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-7

Александра Магирани:
Благодарность. Некоторые магазины в конце, при оплате чека за какую-то символическую стоимость дают нам подарок, и у человека создается психологическое чувство долга. Скорее всего, он вернется в этот магазин, совершит опять покупку и таким образом отблагодарит за полученный подарок.

Знаменитая фраза «Спешите, количество ограничено» создает выдуманный эффект дефицита и подталкивает вас на незапланированные походы по магазинам.

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-10

Кристина Труханович:
Импульсивные покупки. Старайтесь их избегать. Человеческий мозг делится на 3 части: на рептильный мозг, лимбический и неокортекс. Лимбический мозг как раз и отвечает за наши эмоции. И мы импульсивно, видя что-то, что нас триггерит, готовы это купить.

Возьмите время на подумать. Дайте своим эмоциям угаснуть. Взвесьте все за и против, прежде чем что-то приобрести.

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-13

Александра Магирани:
Желательно делать покупки со списком. Не ходите в магазин голодными. Используйте не тележки, а корзинки и отказывайтесь покупать продукт по сниженной цене на кассе. Это тоже, как правило, просто пустая покупка, которая, кажется, стоит мелочь.

Если вам не подошел исправный и качественный товар, то в течение 14 календарных дней со дня покупки вы можете его вернуть. Однако вернуть можно не все.

Могут учесть увеличение стоимости. На какие акционные предложения в магазине лучше не вестись?-16

Полина Аверьянова, юрист службы защиты потребителей:
Например, чулочно-носочные изделия, нательное белье, ювелирные изделия, изделия, которые измеряются метражом, например, ткань, мебельные гарнитуры, технически сложные товары обмену и возврату не подлежат. Возврату подлежат только товары, которые не включены по законодательству в перечень невозвратных, если вы ими не пользовались, не нарушили тару упаковки. Также при возврате таких товаров может потребоваться доказательства того, что вы этот товар приобретали в данном магазине. Таким доказательством является чек.

# Полезные советы # общество # Валерия Яскевич # Кристина Труханович # Александра Магирани # Полина Аверьянова # Фотофакт

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