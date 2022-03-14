Нужно прийти выспавшимся. На что обратить внимание при подготовке к ЦТ и как настроить себя психологически?

За окном долгожданная весна, а это значит, на носу главный экзамен для любого школьника – централизованное тестирование, гарантированная путевка в мир студенчества.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: Если говорить о предстоящем централизованном тестировании, сложнее тесты не стали. За исключением новшества, что добавилось полчаса на выполнение теста по физике и математике. Чтобы помочь абитуриентам, предусмотрено репетиционное тестирование. Сейчас уже с 1 марта проходит третий этап репетиционного тестирования. Есть возможность пройти онлайн. Это позволяет и проверить свои знания, и позволяет проработать технологию испытания, чтобы знать, как работать с бланком ответов, как правильно исправлять свои ошибки.

Миссия выполнима. Оказывается, пройти испытания на «отлично» не так уж сложно. Ясная голова, уверенность в собственных знаниях – вот она, формула успеха, уверен Стас Ротахин, студент факультета журналистки БГУ, которому при поступлении удалось набрать 397 баллов из 400 возможных.

Станислав Ротахин, студент: Вы должны поставить себе цель – я хочу поступить на этот факультет в этот вуз. Конечно же, это регулярность. Если будете заниматься один раз в месяц – это не подготовка. Надо уделять внимание как теории, так и практике, и прорабатывать тесты прошлых лет, потому что многие задания повторяются.

Также постарайтесь грамотно организовать свое время. Помимо учебы в жизни должно найтись и место для отдыха.

Юрий Миксюк:

Конечно же, нужно на само испытание прийти в хорошей физической форме, выспавшимся, отдохнувшим. В последние часы и минуты уже не заниматься тем, чтобы грузить голову дополнительными знаниями.