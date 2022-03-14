15 марта откроется восьмая сессия Палаты представителей. Что изменилось после референдума?

Учитывая, что завтра же вступает в силу обновленный Основной закон, поправки к которому были приняты на февральском референдуме, депутатов ожидает новый режим работы. Модернизированная Конституция предполагает, что теперь у парламентариев в год будет одна сессия, а не две, как было ранее. Кроме этого, теперь народные представители будут давать предварительное согласие Президенту на назначение премьера, а раз в год – заслушивать информацию генпрокурора, глав КГК и Нацбанка о результатах их работы.