«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте признаемся честно, сейчас все популярнее стал фриласн. Все хотят работать на себя, потому что в найме, говорят, что не платят столько денег. Опять же мы говорим сейчас про успешных людей. Мне кажется, что люди, работающие на себя, гораздо успешнее, чем люди, работающие на кого-то. Поэтому они и уходят, согласитесь? Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Топ-менеджеры, я думаю, считают себя успешными. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Ольга, вы уже можете сказать, что у вас работа мечты и вы дальше никуда не стремитесь? Алеся Лакина:

Вы же больше получаете?

Ольга Журавлевич, специалист по работе с клиентами, дипломированный экономист, окончила курсы по организации свадеб:

Конечно, да. Я соглашусь. За выходные я могу заработать месячную зарплату. Алеся Лакина:

Считает, вы гораздо успешнее стали, уйдя с работы по диплому? Ольга Журавлевич:

Свободнее и успешнее, да. Ольга Бурлакова:

Вы хотите еще куда-то дальше стремиться? Есть куда? Или вообще предполагаете ли вы, что можете снова свою жизнь развернуть? Юлия Крыницкая:

Сменить род деятельности.