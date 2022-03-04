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«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?

04 марта 2022 17:44
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Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?-1

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте признаемся честно, сейчас все популярнее стал фриласн. Все хотят работать на себя, потому что в найме, говорят, что не платят столько денег. Опять же мы говорим сейчас про успешных людей. Мне кажется, что люди, работающие на себя, гораздо успешнее, чем люди, работающие на кого-то. Поэтому они и уходят, согласитесь?

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Топ-менеджеры, я думаю, считают себя успешными.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Ольга, вы уже можете сказать, что у вас работа мечты и вы дальше никуда не стремитесь?

Алеся Лакина:
Вы же больше получаете?

«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?-4

Ольга Журавлевич, специалист по работе с клиентами, дипломированный экономист, окончила курсы по организации свадеб:
Конечно, да. Я соглашусь. За выходные я могу заработать месячную зарплату.

Алеся Лакина:
Считает, вы гораздо успешнее стали, уйдя с работы по диплому?

Ольга Журавлевич:
Свободнее и успешнее, да.

Ольга Бурлакова:
Вы хотите еще куда-то дальше стремиться? Есть куда? Или вообще предполагаете ли вы, что можете снова свою жизнь развернуть?

Юлия Крыницкая:
Сменить род деятельности.

«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?-7

Ольга Журавлевич:
Сменить род деятельности – нет. Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Развиваться всегда есть где. Скажем так, как организатор, координатор – это нужно знать азы фриланса и таргетированной рекламы.

Алеся Лакина:
Это все курсы?

Ольга Журавлевич:
Курсы. Но это то время, которое тратишь помимо организации, координации, то есть расширяешь свои знания.

Юлия Крыницкая:
Вы вкладываете дальше в свое образование?

Ольга Журавлевич:
Да, конечно.

Юлия Крыницкая:
Михаил, можно к вам вопрос касательно онлайн-образования? Вообще реально получить какую-то рабочую специальность учась онлайн или все-таки надо физически?

«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?-10

Михаил Василенко, директор частного учреждения образования, помогает сменить род деятельности:
Вообще сегодня законодательство Республики Беларусь не предполагает заочного обучения при получении профессии. То есть получение профессии возможно только в очной форме обучения. Сейчас мы ожидаем новое положение о дистанционном обучении. Возможно, там будут какие-то изменения, учитывая пандемию. Многие работодатели говорят: «Насколько можно получать образование дистанционно?» Нет, сегодня должно быть непосредственное взаимодействие между преподавателем и слушателем, который получает профессию – это требование законодательства. То есть сегодня слушатель самостоятельно не может взять какую-то программу, тесты прорешать, не видя преподавателя. Преподаватель должен быть. Как этот преподаватель должен быть – непосредственно в аудитории или через видеосвязь – это уже другой вопрос. Но, согласно законодательству, должно быть личное общение.

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# Работа # общество # Алеся Лакина # Юлия Крыницкая # Ольга Бурлакова # Ольга Журавлевич # Михаил Василенко # Фотофакт

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