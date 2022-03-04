«Учитывая пандемию». Возможно ли получить рабочую специальность онлайн?

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Давайте признаемся честно, сейчас все популярнее стал фриласн. Все хотят работать на себя, потому что в найме, говорят, что не платят столько денег. Опять же мы говорим сейчас про успешных людей. Мне кажется, что люди, работающие на себя, гораздо успешнее, чем люди, работающие на кого-то. Поэтому они и уходят, согласитесь?
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Топ-менеджеры, я думаю, считают себя успешными.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Ольга, вы уже можете сказать, что у вас работа мечты и вы дальше никуда не стремитесь?
Алеся Лакина:
Вы же больше получаете?
Ольга Журавлевич, специалист по работе с клиентами, дипломированный экономист, окончила курсы по организации свадеб:
Конечно, да. Я соглашусь. За выходные я могу заработать месячную зарплату.
Алеся Лакина:
Считает, вы гораздо успешнее стали, уйдя с работы по диплому?
Ольга Журавлевич:
Свободнее и успешнее, да.
Ольга Бурлакова:
Вы хотите еще куда-то дальше стремиться? Есть куда? Или вообще предполагаете ли вы, что можете снова свою жизнь развернуть?
Юлия Крыницкая:
Сменить род деятельности.
Ольга Журавлевич:
Сменить род деятельности – нет. Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь. Развиваться всегда есть где. Скажем так, как организатор, координатор – это нужно знать азы фриланса и таргетированной рекламы.
Алеся Лакина:
Это все курсы?
Ольга Журавлевич:
Курсы. Но это то время, которое тратишь помимо организации, координации, то есть расширяешь свои знания.
Юлия Крыницкая:
Вы вкладываете дальше в свое образование?
Ольга Журавлевич:
Да, конечно.
Юлия Крыницкая:
Михаил, можно к вам вопрос касательно онлайн-образования? Вообще реально получить какую-то рабочую специальность учась онлайн или все-таки надо физически?
Михаил Василенко, директор частного учреждения образования, помогает сменить род деятельности:
Вообще сегодня законодательство Республики Беларусь не предполагает заочного обучения при получении профессии. То есть получение профессии возможно только в очной форме обучения. Сейчас мы ожидаем новое положение о дистанционном обучении. Возможно, там будут какие-то изменения, учитывая пандемию. Многие работодатели говорят: «Насколько можно получать образование дистанционно?» Нет, сегодня должно быть непосредственное взаимодействие между преподавателем и слушателем, который получает профессию – это требование законодательства. То есть сегодня слушатель самостоятельно не может взять какую-то программу, тесты прорешать, не видя преподавателя. Преподаватель должен быть. Как этот преподаватель должен быть – непосредственно в аудитории или через видеосвязь – это уже другой вопрос. Но, согласно законодательству, должно быть личное общение.
Читайте также:
«В свободное от работы время». Вот как можно поменять профессию и с чего начать
Являются успешными, обеспеченными людьми. У всех ли крупных бизнесменов Беларуси есть диплом о высшем образовании?
Идет профессиональное выгорание. А есть ли шанс сделать карьеру в новой сфере после 40-ка?