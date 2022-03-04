Идёт профессиональное выгорание. А есть ли шанс сделать карьеру в новой сфере после 40-ка?

Юлия Крыницкая , ведущая ток-шоу: Например, человек в районе 40-ка понимает, что не его или мало платят, идет выгорание какое-то профессиональное. Идет получает высшее образование. У него есть еще шанс сделать карьеру или все-таки возрастной ценз?

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Коростилева, директор кадрового агентства:

Возрастного ценза у нас нет в стране и мире. Некоторое время назад к нам обращались работодатели и хотели получить кандидатов от 25 до 30 лет. Потом они стали от 35 до 40, сегодня это 55 и так далее. Я связываю это в первую очередь с тем, что сами работодатели тоже взрослеют. Когда они начинали свой бизнес, им было тоже по 25, например, и они не считали себя слишком молодыми. Сегодня им по 50-55, и когда у них спрашиваешь: Почему вы хотите человека на работу 25-ти лет? – Потому что в 50 или 45 он уже старый. – А вам сколько лет? – Мне тоже 5». – А вы считаете себя старым? – Нет. Мне таким образом очень легко удается переубедить работодателя в том, чтобы они снимали возрастной ценз.