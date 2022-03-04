Иван Кубраков: безопасность начали ценить все, видя то, что происходит у наших границ

Новости Беларуси. За Конституцией – кропотливая работа и тех сотен, что приглашены во Дворец Независимости, и миллионов других белорусов, чей вклад не менее важен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они участвовали в разработке и обсуждении проекта изменений и дополнений, внесли более 10 тысяч предложений и продолжают быть инициативными. Таким образом, обновленная Конституция – всенародный документ. И каждый, независимо от должности, возраста, места проживания, нашел в нем что-то важное для себя.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я, конечно, как гражданин шел голосовать. Но я все-таки министр внутренних дел, поэтому для меня, для моих родных и близких самое главное – это, конечно, мир и спокойствие. Я думаю, для всех граждан, потому что безопасность начали ценить все, видя то, что происходит у наших границ. Поэтому мы голосовали за наше будущее.

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