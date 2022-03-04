«В свободное от работы время». Вот как можно поменять профессию и с чего начать

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу: Вы меняете разные виды деятельности. Да, действительно это интересно, не скучно жить. Но, как бы то ни было, все равно в тот период, когда вы чему-либо новому обучаетесь, вам надо за что-то жить, есть, одеваться. То есть, мне кажется, чтобы что-то поменять, все равно какая-то должна быть финансовая подушка безопасности.

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инесса Бирич, экономист по диплому, модель по призванию, окончила курсы бармена, бариста, рекрутера, сейчас посещает киношколу:

Конечно, поэтому приходится и работать, и совмещать в свободное от работы время. То есть это либо вечера, либо выходные дни. У меня нет ни одного – субботы, воскресенья – дня, чтобы я сидела. Либо я еще учусь в киношколе, либо мы где-то снимаемся – для меня это тоже интересно. Я учусь в модельной школе – тоже мне интересно. У нас разные показы, мы знакомы с большим количеством белорусских дизайнеров.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

В общем, хочешь – значит можешь найти всегда время для развития и образования.

Инесса Бирич:

Я не могу даже сейчас сказать, кем я хочу, что я хочу. Я все хочу.