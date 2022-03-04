Являются успешными, обеспеченными людьми. У всех ли крупных бизнесменов Беларуси есть диплом о высшем образовании?

Новости Беларуси. Профессия без диплома. Какие перспективы имеют люди без высшего образования, реально ли получить престижную работу и можно ли зарабатывать хорошие деньги, не имея специальности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Светлана, скажите, из вашего опыта – в какие профессии можно прийти без корочки? Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

И хорошо зарабатывать.

Светлана Коростилева, директор кадрового агентства:

В принципе, можно прийти в любую профессию без корочки, но при этом заниматься самообразованием. То есть, когда мы говорим о том, что необходимо высшее образование, говорим, может быть, не о том, что нужен диплом о высшем образовании, а о том, что нужно в принципе образование. То есть качественное, хорошее, разностороннее образование. Я думаю, что тот же Стив Джобс, например, не говорил о том, что он отказывается учиться. Скорее всего, он занимался самообразованием. Может быть, это было более эффективно, чем хорошо организованное высшее образование. По своему опыту я точно знаю, что меньше одного процента успешных бизнесменов и топ-менеджеров Беларуси не имеют высшего образования. Я занимаюсь рекрутингом на специальности высшего и среднего руководящего звена офисных работников уже более 26 лет, у меня есть своя статистика. Когда я общаюсь с заказчиками, кандидатами, топ-менеджерами, меньше одного процента действительно не имеют высшего образования и являются успешными, достаточно богатыми, обеспеченными людьми. Юлия Крыницкая:

Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Ольга Бурлакова:

Вы уже нашли себя?

Инесса Бирич, экономист по диплому, модель по призванию, окончила курсы бармена, бариста, рекрутера, сейчас посещает киношколу:

Я считаю, что наличие диплома – это, конечно, не панацея. То есть очень много сейчас сфер, где не нужен диплом. IT-сфера, сфера красоты – маникюр, ресницы. Я даже не знаю, как называются эти мастера по волосам. Колористы. Очень много сейчас профессий, где не надо. Это, конечно, очень хорошо. У меня много знакомых, которые не имеют высшего образования, тем не менее умные, начитанные. То есть все зависит от самого человека, от его амбиций. Если ему интересно, он будет учиться, искать курсы, заканчивать.