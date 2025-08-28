Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами

Первое рабочее место и незабываемый опыт. В 2025 году по распределению трудоустроены около 18 тысяч человек, окончивших высшие учебные заведения. А значит, молодые специалисты появились в каждом уголке страны. Кто встречает молодых специалистов на первых рабочих местах, а также какие бонусы они получают на старте, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

С самого детства Дарья Медведева мечтала стать воспитателем. Выросла в семье учителей и постоянно проявляла интерес к гуманитарным наукам и преподаванию. Хотела пойти по стопам бабушки – учителя начальных классов. Закончила школу с золотой медалью, которая и стала заветным пропуском в педагогический вуз. А три года назад впервые попала в «Зубренок» в составе студенческого отряда. А дальше появилась цель – пополнить ряды воспитателей большой «семьи».

Дарья Медведева, воспитатель Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

В первую очередь «Зубренок» – это возможность для творческой самореализации и развития. Ты можешь почувствовать работу с детьми разных возрастов. Потому что, например, я как педагог начальных классов работала бы только с ребятами до 9-10 лет. А здесь есть возможность попробовать себя, познакомиться с тем, что такое подростки, ребята даже 17, практически 18 лет.

Это уникальный опыт на самом деле. «Зубренок» очень поддерживает в плане финансовой стороны. Не будем скрывать, что достаточно хорошая зарплата. Мне есть с чем сравнить, я уже работала в столичной школе. Здесь на порядок выше заработная плата у молодых специалистов.