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Футболисты «Немана» проведут второй матч плей-офф Лиги конференций

28 августа 2025 17:45
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Футболисты гродненского «Немана» проведут второй матч плей-офф Лиги конференций. В Мадриде белорусская команда сыграет с «Райо Вальекано», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке в венгерском Сегеде подопечные Игоря Ковалевича уступили оппонентам – 0:1. Матч в столице Испании обслужит бригада арбитров из Франции. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по белорусскому времени. Ставки высоки – победитель дуэли выйдет в основной этап турнира и гарантирует себе еврокубковую осень. 

«Неман» впервые пробился в решающую стадию квалификации еврокубковых турниров. В Гродно на Советской площади организована фанзона с насыщенной программой. Городской футбольный квиз с призами, выступление кавер-бенда, фуд-корт и розыгрыши подарков. А затем сотни болельщиков ожидает совместный просмотр важного матча любимой команды.

# Футбол

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