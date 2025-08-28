Уборочная на финише – рассказываем, как справились хозяйства в Слуцке

Почти все районы Минской области завершили хлебную эстафету. Каравай весит уже более 2 миллионов тонн, что почти на 100 тысяч больше, чем в 2024 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для многих хозяйств Центрального региона каравай этого агросезона рекордный. Только в Слуцком районе намолотили свыше 200 тысяч тонн зерна с рапсом. Сюжет с полей Юлии Минич.

Агроралли в сельскохозяйственном филиале Слуцкого сыродельного комбината завершено. Убрано все до единого колоска. Зерно в закромах. Каравай очень весомый: 28 тысяч тонн зерновых и маслосемян рапса.

Хозяйство – единственное в Слуцке перешагнуло рубеж в 20 тысяч тонн намолота. Почвы здесь плодородные. Например, в 2025 году урожайность озимой пшеницы достигла 81 центнера с гектара.

Дмитрий Добриян, главный агроном сельскохозяйственного филиала Слуцкого сыродельного комбината:

Прикладывали много усилий, чтобы получить достойный урожай. Это и подкормки, куда правильно в первую очередь отправить технику, и микроэлементы. Начинали уже с осени, с момента посевной закладки будущего урожая. Это и подбор сортов, и подбор участков, где что посеять.

И к ремонту техники отнеслись серьезно. Если и были поломки за время жатвы, то мелкие. Оперативно исправляли. Работало 15 комбайнов, столько же техники и на отвозке. Все тысячники.