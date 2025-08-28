В Беларуси продолжается оперативно-специальное учение войск связи Вооружённых Сил

За маневрами военных связистов на одном из полигонов сегодня наблюдали министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил. Отрабатывалось применение беспилотной авиации. В частности использование дронов для ретрансляции радиосигнала, без помех и угроз его подавления.

Вадим Романив, начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Работали мы в ходе данного учения во взаимодействии с нашими войсками РЭП, с радиоэлектронной разведкой, работали в режиме реального подавления воздействия на нашу систему связи. Но для этого и учение, чтобы определить те направления движения, куда надо двигаться, чтобы противник в меньшей степени мог воздействовать на нашу систему. Поэтому определенный опыт мы в этом получили.

Во время оперативно-специального учения войск связи были продемонстрированы узлы связи модульного типа, новые типы аппаратуры шифрования, а также возможности пунктов управления, разработанных с учетом опыта специальной военной операции.