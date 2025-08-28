Какую социальную поддержку оказывают молодым специалистам – рассказала директор гимназии Вилейки

Первое рабочее место и незабываемый опыт. В 2025 году по распределению трудоустроены около 18 тысяч человек, окончивших высшие учебные заведения. А значит, молодые специалисты появились в каждом уголке страны. Кто встречает молодых специалистов на первых рабочих местах, а также какие бонусы они получают на старте, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами.

Еще совсем недавно Ангелина Желобкович была выпускницей педуниверситета, сегодня ее по праву можно назвать учителем. Сама родом из Вилейки, высшее образование получила в столице. Там же и удалось поработать во время учебы в одной из гимназий. Но душа все равно лежала к родному краю, и поэтому Ангелина вернулась домой. В качестве первого рабочего места выбрала Вилейскую гимназию «Логос». Здесь девушка будет преподавать математику и информатику для учеников 5-8 классов.

Ангелина Желобкович, учитель математики и информатики Вилейской гимназии № 1 «Логос»:

Мне с детства нравилось кого-то обучать. Я любила на кухне делать мини-школу. Садила туда игрушки, младшую сестру как подопытную. Математикой занимались по каким-то учебникам, которые у нас были. Когда появился вопрос, куда поступать, я решила, что все-таки пед. Мне очень нравилась математика, то, что в отличие от некоторых, я ее могла так понимать, хотя для некоторых она казалась ужасно сложной. Информатика, потому что все-таки век высоких технологий. Я думаю, информатику сейчас должен знать каждый, хотя бы какую-то базу иметь.

Сегодня в нашей стране созданы все условия для того, чтобы закрепить кадры на местах и сделать их работу максимально комфортной. Молодым специалистам гарантированы различные льготы и выплаты, включая единовременные пособия, компенсации расходов на переезд, стимулирующие надбавки и налоговые вычеты.