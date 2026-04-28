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Новости по тегу #Татьяна Осмоловская

Около 400 тыс. детей смогут отдохнуть в детских лагерях по льготной стоимости
28 апреля 2026 17:13

Около 400 тыс. детей смогут отдохнуть в детских лагерях по льготной стоимости

Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами
28 августа 2025 15:27

Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами

Как организуют последние звонки и выпускные вечера в 2024 году? Рассказала представитель Министерства образования
21 мая 2024 11:36

Как организуют последние звонки и выпускные вечера в 2024 году? Рассказала представитель Министерства образования

В Минске торжественно наградили победителей и призёров детского конкурса «Калядная зорка»
27 января 2024 11:11

В Минске торжественно наградили победителей и призёров детского конкурса «Калядная зорка»

Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям
27 мая 2023 08:51

Детские лагеря Беларуси открыли сезон – что нужно знать родителям

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?
14 июня 2022 21:20

Создание телестудий, новые бассейны и Дворец творчества. Как «Белая Русь» меняет жизнь гродненцев?

Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит
08 декабря 2019 16:19

Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит