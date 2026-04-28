Новости по тегу #Татьяна Осмоловская

Особое внимание уделяется категориям детей, нуждающимся в дополнительной поддержке – сиротам, детям-инвалидам и тем, кто находится в сложных жизненных ситуациях. Для них предусмотрены особые условия: путевки могут быть полностью бесплатными.
Всего летом на работу в «Зубренок» трудоустроились 75 молодых специалистов. 30% прибывших кадров ранее уже работали здесь в составе студенческих отрядов или проходили практику.
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