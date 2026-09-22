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Новости по тегу #Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

«Зубренок» принимает участников гражданско-патриотической смены «За честь Отчизны»
22 сентября 2026 13:53

«Зубренок» принимает участников гражданско-патриотической смены «За честь Отчизны»

Спасали людей в дыму и на воде – как прошли соревнования среди юных пожарных в «Зубренке»?
21 июля 2026 19:31

Спасали людей в дыму и на воде – как прошли соревнования среди юных пожарных в «Зубренке»?

XIX международный слет юных спасателей-пожарных стартовал в Беларуси
09 июля 2026 06:19

XIX международный слет юных спасателей-пожарных стартовал в Беларуси

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников
11 марта 2026 13:47

В «Зубренке» сразу две специализированные смены проходят для белорусских школьников

Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами
28 августа 2025 15:27

Учителя, инженеры и врачи-педиатры – побывали в НДЦ «Зубрёнок» и поговорили с молодыми специалистами

Мы учимся, играем и отдыхаем – узнали, как китайские школьники проводят время в «Зубрёнке»
19 августа 2025 10:52

Мы учимся, играем и отдыхаем – узнали, как китайские школьники проводят время в «Зубрёнке»

Почти 100 китайских школьников приехали для отдыха и оздоровления в «Зубрёнок»
19 августа 2025 07:36

Почти 100 китайских школьников приехали для отдыха и оздоровления в «Зубрёнок»

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления
28 июля 2025 18:18

Дети из Лаоса, Мьянмы и Палестины отдыхают в белорусском «Зубрёнке» – вот их впечатления

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»
09 июля 2025 07:06

Международный слёт юных спасателей-пожарных открылся в «Зубрёнке»

Тренинги, тематические секции и консультации! Форум молодых семей впервые проходит в «Зубрёнке»
16 мая 2025 08:29

Тренинги, тематические секции и консультации! Форум молодых семей впервые проходит в «Зубрёнке»

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»
15 мая 2025 13:48

Хоменко встретился с коллективом Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок»

Место, куда хочется вернуться! Национальный детский центр «Зубрёнок» отметил 55-летие
19 августа 2024 17:45

Место, куда хочется вернуться! Национальный детский центр «Зубрёнок» отметил 55-летие