Новости по тегу #Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»

Центральным событием стал тематический день «Славянской верности союз», посвященный Союзному государству.
Белорусская команда показала и мастерство, и сплоченность. Их слаженность позволила занять первое место на разных этапах.
В 2026 году участие принимают команды из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Сербии и Узбекистана.
Смена «ОлимпиадиУМ» специально создана для победителей и участников республиканской олимпиады по математике и информатике среди учеников 9-10-х классов.
Всего летом на работу в «Зубренок» трудоустроились 75 молодых специалистов. 30% прибывших кадров ранее уже работали здесь в составе студенческих отрядов или проходили практику.
В числе зарубежных гостей – почти сотня школьников из семи учреждений образования Китая. Получить путевку в Беларусь для ребят было непросто. Пришлось пройти конкурсный отбор.
Получить путевку в Беларусь для ребят было непросто. Пришлось пройти конкурсный отбор. Теперь их ждут новые друзья и яркие впечатления. Программа расписана буквально по минутам.
«Такая чистая и красивая страна. Я когда вырасту, обязательно приеду сюда снова».
Участвуют команды из Беларуси, России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
Участие в нем принимают несколько десятков супружеских пар из Беларуси и России.
Именно здесь вскоре пройдет юбилейный Международный культурно-образовательный форум государств – участников СНГ «Дети Содружества».
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