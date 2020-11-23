Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли

Новости Беларуси. Воскресные протесты превращаются не только в бессмысленные походы, но и курьезные заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Воскресные протесты превращаются не только в бессмысленные походы, но и курьезные заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из участников несанкционированных сборищ, заметив сотрудников милиции, не нашел ничего лучшего, как прыгнуть в Свислочь. Правоохранители спасли тонущего и оказали ему первую медицинскую помощь.
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