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Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли

23 ноября 2020 08:02
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Новости Беларуси. Воскресные протесты превращаются не только в бессмысленные походы, но и курьезные заплывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли-1

Участник акции протеста, увидев милицию, прыгнул в Свислочь. Мужчину спасли-3

Один из участников несанкционированных сборищ, заметив сотрудников милиции, не нашел ничего лучшего, как прыгнуть в Свислочь. Правоохранители спасли тонущего и оказали ему первую медицинскую помощь.  

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# Акции протеста # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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