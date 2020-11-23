Ёлки реагируют на движение, поют и даже танцуют. Смотрите, как создают новогоднее настроение в Гродно

Новости Беларуси. Доброе новогоднее настроение уже начали создавать в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там открылась выставка «ТехноЕлка», где представлены самые необычные праздничные деревья и композиции.

Около двухсот эксклюзивных работ в самых разных техниках. Больше сотни учебных заведений не один месяц работали над созданием фантазийных произведений и символов наступающего года.

В ход пошли подручные материалы: кофейные зерна, кора дуба, микросхемы, виниловые пластинки, велосипедные цепи и даже фрагмент лопаты. Добавили инновационные технологии, подсветку и любимые всеми зимние мелодии. Так появились елки, которые реагируют на движения, поют и даже танцуют.

Александр Грецкий, директор Гродненского областного Центра технического творчества:

Каждая елка сделана из тех материалов, которые могли сегодня оказаться уже ненужными и невостребованными. Номинации были различные: хай-тек елка, дизайн-елка, рождественская композиция, символ 2021 года.