В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом

Новости Беларуси. Вывешенный на окне государственный флаг стал причиной разбитого окна жительницы Лиды. Женщина обратилась в милицию с обращением о хулиганском поступке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению потерпевшей, неизвестные таким образом попытались выразить свое раздражение по поводу символики на окне. Подтверждением тому стали и прилетевшие оскорбительные послания.

В ходе расследования правоохранители установили, что адресатом подобных «извещений» женщина стала неслучайно. Фото ее окна фигурировало в местных деструктивных Telegram-каналах.