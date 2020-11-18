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В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом

18 ноября 2020 12:07
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Новости Беларуси. Вывешенный на окне государственный флаг стал причиной разбитого окна жительницы Лиды. Женщина обратилась в милицию с обращением о хулиганском поступке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом-1

По мнению потерпевшей, неизвестные таким образом попытались выразить свое раздражение по поводу символики на окне. Подтверждением тому стали и прилетевшие оскорбительные послания.

В ходе расследования правоохранители установили, что адресатом подобных «извещений» женщина стала неслучайно. Фото ее окна фигурировало в местных деструктивных Telegram-каналах.

Возбуждено уголовное дело. Все причастные к хулиганству устанавливаются.

В Лиде неизвестные разбили окно квартиры с вывешенным государственным флагом-4

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# Акции протеста # происшествия # Фотофакт

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