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Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто

18 ноября 2020 15:39
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Новости Беларуси. Активно демонстрировал свою гражданскую позицию житель Слуцка. Притом не только политическую, но и нравственную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто-1

Как оказалось, мужчина неоднократно наведывался в Минск для участия в несанкционированных акциях, а после возвращался домой на похищенном авто. Каждый раз молодой человек присматривал себе во дворах новую модель и не отказывал себе в удовольствии покататься на чужом имуществе. Как позже пояснил сам, автомобили нужны были ему для личного пользования.

Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто-4

20 сентября я поехал в Минск, участвовал в митинге, но потом поехал в сторону «АвтоВАЗа», ходил по дворам и увидел ВАЗ-2105 красного цвета. Далее я его угнал и пригнал в Слуцк.
– Что было далее?
– Что было далее. Через некоторое время, в октябре, я обратно поехал на митинг и уже на обратном пути во дворах угнал данный автомобиль – ВАЗ-2106 бежевого цвета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователями будет дана правовая оценка.

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# Акции протеста # происшествия # Виктория Ходосок # Фотофакт

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