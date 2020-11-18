Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто

Новости Беларуси. Активно демонстрировал свою гражданскую позицию житель Слуцка. Притом не только политическую, но и нравственную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как оказалось, мужчина неоднократно наведывался в Минск для участия в несанкционированных акциях, а после возвращался домой на похищенном авто. Каждый раз молодой человек присматривал себе во дворах новую модель и не отказывал себе в удовольствии покататься на чужом имуществе. Как позже пояснил сам, автомобили нужны были ему для личного пользования.