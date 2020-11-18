Житель Слуцка после участия в протестных акциях в Минске возвращался домой на угнанных авто

Новости Беларуси. Активно демонстрировал свою гражданскую позицию житель Слуцка. Притом не только политическую, но и нравственную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Активно демонстрировал свою гражданскую позицию житель Слуцка. Притом не только политическую, но и нравственную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как оказалось, мужчина неоднократно наведывался в Минск для участия в несанкционированных акциях, а после возвращался домой на похищенном авто. Каждый раз молодой человек присматривал себе во дворах новую модель и не отказывал себе в удовольствии покататься на чужом имуществе. Как позже пояснил сам, автомобили нужны были ему для личного пользования.
– 20 сентября я поехал в Минск, участвовал в митинге, но потом поехал в сторону «АвтоВАЗа», ходил по дворам и увидел ВАЗ-2105 красного цвета. Далее я его угнал и пригнал в Слуцк.
– Что было далее?
– Что было далее. Через некоторое время, в октябре, я обратно поехал на митинг и уже на обратном пути во дворах угнал данный автомобиль – ВАЗ-2106 бежевого цвета.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователями будет дана правовая оценка.
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