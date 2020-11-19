Два жителя Жлобина за деньги нападали на сотрудников милиции

Новости Беларуси. Легкие деньги могут обернуться уголовной ответственностью для двух жителей Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Молодые люди за вознаграждение нападали на сотрудников милиции, метали камни в правоохранителей и служебный транспорт во время августовских акций протеста в райцентре.
Оба – активные пользователи деструктивных Telegram-каналов, откуда задержанные и узнавали о незаконной «подработке». Молодые люди ни единожды участвовали в беспорядках. Один из мужчин также причастен к провокациям на протестах в Минске.