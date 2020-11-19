Два жителя Жлобина за деньги нападали на сотрудников милиции

Оба – активные пользователи деструктивных Telegram-каналов, откуда задержанные и узнавали о незаконной «подработке». Молодые люди ни единожды участвовали в беспорядках. Один из мужчин также причастен к провокациям на протестах в Минске.

Молодые люди за вознаграждение нападали на сотрудников милиции, метали камни в правоохранителей и служебный транспорт во время августовских акций протеста в райцентре.

– 9 августа я встретился со своими друзьями, договорились идти на митинг. Собрались люди, начали бросать камнями, чтобы спровоцировать всю толпу.

– Вы бросали?

– Я бросал. Три раза бросил камень: два маленьких и один большой.

– Куда попали вообще?

– В сотрудников милиции.

– За что конкретно заплатили?

– За провокацию людей, кидаться там чем-то. Ну, получается, мы кидаем – люди подтягиваются. На легкие деньги повелся.