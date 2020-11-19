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Два жителя Жлобина за деньги нападали на сотрудников милиции

19 ноября 2020 14:49
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Новости Беларуси. Легкие деньги могут обернуться уголовной ответственностью для двух жителей Жлобина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые люди за вознаграждение нападали на сотрудников милиции, метали камни в правоохранителей и служебный транспорт во время августовских акций протеста в райцентре.

Оба – активные пользователи деструктивных Telegram-каналов, откуда задержанные и узнавали о незаконной «подработке». Молодые люди ни единожды участвовали в беспорядках. Один из мужчин также причастен к провокациям на протестах в Минске.

Два жителя Жлобина за деньги нападали на сотрудников милиции-1

9 августа я встретился со своими друзьями, договорились идти на митинг. Собрались люди, начали бросать камнями, чтобы спровоцировать всю толпу.
– Вы бросали?
– Я бросал. Три раза бросил камень: два маленьких и один большой.
– Куда попали вообще?
– В сотрудников милиции.
– За что конкретно заплатили?
– За провокацию людей, кидаться там чем-то. Ну, получается, мы кидаем – люди подтягиваются. На легкие деньги повелся.

Два жителя Жлобина за деньги нападали на сотрудников милиции-4

Известно, что рассчитывались за грязную работу с активистами протеста прямо на улице. Задержанным грозит уголовная ответственность.

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# Акции протеста # происшествия # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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