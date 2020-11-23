Образовательные QR-коды со ссылкой на ПДД. В Бресте ГАИ запустила новый смарт-проект

Новости Беларуси. Предостережение по QR-коду. В Бресте инспекторы ГАИ запустили новый смарт-проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях коронавируса напоминать пешеходам и водителям о внимательности будут с помощью наклеек.

Первые QR-коды разместили на дверях школы. По статистике, каждой десятой жертвой ДТП становится ребенок. После наведения камеры телефона школьник перенаправляется на информационный ролик.

Сейчас акцент создатели сделали на фликерах, ведь в осенне-зимний период учащаются случаи ДТП с «незаметными» пешеходами. На языке технологий детям доносят информацию, которая сохранит их жизнь на дороге.

Дмитрий Боричевский, ученик средней школы № 28 Бреста:

Мне кажется, это очень хорошая идея, потому что любой школьник, у которого есть такая функция на телефоне, которая может отсканировать QR-код, может посмотреть интересные видео и довольно понятные о правилах дорожного движения. – Какой ты посмотрел ролик? – Я – о том, где не надо переходить дорогу.

Александр Лазарук, директор средней школы № 28 Бреста:

Вы сами понимаете, что современное поколение оно все с телефонами, все со смартфонами. И разобраться с QR-кодом – это удобно, это быстро. И, в общем-то, даже то, что оно на нашей входной группе – это доступно. Естественно для детей это очень нужно.

Специальные наклейки (только уже для взрослых) появились на дверях и автозаправок. Они напомнят водителям о сезонных форс-мажорах на дорогах – например, гололеде или плохой видимости.

Вероника Крук, инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Госавтоинспекция разработала ряд профилактических роликов, которые были помещены на наш YouTube-канал «Госавтоинспекция Брестской области». Впоследствии были разработаны под них уже QR-коды. После мы разработали наклейки с этими QR-кодами.