Уборочная как праздник! Как белорусы подготовились к старту большой кампании?

Сезон уборочной открыт. Как белорусы подготовились к старту большой кампании? Ответ на этот вопрос покажет собранный урожай. Но ясно точно одно: белорусы как всегда настроены на результат! Тем более кампания из года в год под контролем самого Президента. Все же это вопрос продовольственной безопасности страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. К слову, первыми к работам в полях приступили аграрии первого региона. Хозяйства убирают озимый ячмень, который созрел в этом году рекордно рано. О «‎хлебной географии» – репортаж наших корреспондентов.

К выезду готовы. Флаги – на кабинах, жатки – на жесткой сцепке. Жизнь аграриев – в такт зернового поля.

Николай Богдан, механизатор ЗАО «Гудевичи»:

Комбайн у меня подготовлен на 100%, осталось провести технический осмотр – то есть допуск. Тут зависит от района.

Валерий Коханский, главный инженер ЗАО «Гудевичи»:

Кроме комбайнов, у нас еще на отвозе будут участвовать 15 автомобилей. Это МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Будут также четыре единицы, которые будут формировать рулоны после того, как комбайны уберут с пресс-подборщиками, на случай возгорания – это две пожарные единицы и два трактора с плугами для опахивания участка. Не везде такая образцовая картинка по стране. Стремление к идеалу прививают постоянные инспекции Президента. В том числе воздушные. Они настолько привычны, что даже не всегда на пуле Первого их размещают. Но после воздушного контроля следует разбор полетов. На этой неделе Президент обстоятельно обсудил вопросы уборочной с губернатором Брестской области.

Не рановато ли? Но это на полях озимого ячменя, который после тщательного эксперимента Президента завоевывает признание белорусских агрономов. Президент глубоко погружен в аграрную повестку. И дело ведь не только в личной привязанности к труду хлебороба, дело и в экономике, и в мировоззренческой картине белорусов. Мы – цивилизация хлеба.

Работников хватает, будут даже привлеченные из других организаций Молодечно. Большинство техники у нас белорусского производства – «Гомсельмаш», BELARUS.

Мы к уборочной всегда серьезно подходим. Потому что это хлеб, а хлеб всем нужен.

Уборочная кампания для нас тоже как праздник! Нужно заготовить, убрать урожай, чтобы в дальнейшем наше зерно пошло на хлеб. Грубо говоря, накормить всю страну нужно. Когда хедлайнеры медийной повестки – комбайнеры и агрономы, лучший признак – в стране мир. А аист на фоне «Полесья» – такая картинка неотъемлемый атрибут белорусского мира. Соответствующие поручения – назначенным кадрам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Идите к людям. Неплохой урожай на полях, это ваша забота. Господь нас пожалел в этом году. Пока. Я думаю, что все-таки мы соберем неплохой урожай, если вы подготовитесь к этому. Да, дожди прошли, мы влезли в кормозаготовках практически уже в уборочную кампанию. Поэтому как бы ни было сложно, надо заканчивать заготовку кормов и тихонько параллельно готовить уже комбайны к уборке хлебов. И требования к успешным губернаторам. Александр Лукашенко:

Вы что, не слышите, что я говорю, что надо помочь сельскому хозяйству? Подробности.

Тема привлечения трудовых ресурсов прозвучала и на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси. Без комбайнов и тракторов на самокатах страна далеко не уедет. Залог успехов начинается с зернового поля. Тем более один сельчанин обеспечивает занятостью 5-7 человек в городе. Вы всегда были у меня правой рукой в сельском хозяйстве! – Лукашенко просит ФПБ подключиться к уборочной.