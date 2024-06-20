Блинчики с шоколадом и карамелизированными фруктами. Рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Блинчики с шоколадом и карамелизированными фруктами. Для этого блюда нам понадобятся: молоко, куриное яйцо, мука, сахар, сливочное масло, грейпфрут, апельсин, голубика, шоколад, мята.

Приступаем к приготовлению. Берем апельсин и делаем из него филе. Если съедать один апельсин в день, это будет дневная норма витамина С. Вырезаем у апельсина мякоть. Также понадобится один грейпфрут. Грейпфрут богат клетчаткой и содержанием витамина А, также он содержит очень много антиоксидантов. Из грейпфрута вырезаем мякоть.

Фрукты подготовили, приготовим тесто для блинов. Для этого нам понадобится мука – четыре столовые ложки, пол столовой ложки сахара, немного соли, одно куриное яйцо. Тщательно перемешиваю и добавляю молоко. Молока использую 250 граммов, постепенно его добавляю к муке. Делаю тесто густое для того, чтобы разбить все комочки. Добавляю оставшееся молоко и тщательно перемешиваю. Тесто готово, осталось выпечь блины.

Пока разогревается сковородка, растопим шоколад на водяной бане. Для этого понадобится сливочное масло. Это может быть абсолютно любой шоколад – горький либо молочный. Добавляем его к сливочному маслу. Делаем все достаточно быстро, чтобы шоколад не начал гореть. Шоколад топим в сливочном масле, постоянно помешивая. Шоколад растворился, отставляем его в сторонку. Смазываем сковородку, где будем жарить блинчики, растительным маслом. Наливаем тесто на сковородку и жарим тоненькие блинчики.

Параллельно разогреваем сковородку и будем карамелизовать фрукты. Апельсин и грейпфрут выкладываем на сковородку без добавления сливочного масла. Добавляем одну ложку сахара, полностью выпариваем жидкость из фруктов. Блинчики сворачиваем треугольничками и еще раз обжаривать будем. Блинчики обжариваем с двух сторон. Блинчики готовы, выкладываем их на тарелку. Фрукты доводим до готовности и будем оформлять наше блюдо.