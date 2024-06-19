Вы всегда были у меня правой рукой в сельском хозяйстве! – Лукашенко просит ФПБ подключиться к уборочной

Президент принял с докладом главу Федерации профсоюзов Беларуси. Юрий Сенько в должности руководителя крупнейшего общественного объединения страны с апреля, и этот доклад по теме на высшем уровне был для него первым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборочная кампания практически началась. Я сегодня слушал доклад губернатора Брестской области. Выборочно он уже начал убирать озимый ячмень. Всегда профсоюзы подключались к этому процессу, оказывали соответствующую помощь и поддержку. Я бы попросил вас, чтобы это была прежде всего помощь, поддержка и участие профсоюзов в этой работе, а не какие-то контрольно-наблюдательные функции. Контролеров у нас хватает.

Профсоюзы, особенно в сельском хозяйстве, всегда были у меня правой рукой. И мы вместе организовывали и питание, и обслуживание, особенно механизаторов, в период уборочной кампании. Ну, и контроль за выплатой заработной платы, чтобы люди меньше жаловались на руководство. Ну, и какие у вас есть ко мне вопросы? Возможно, нужно мне где-то подключиться, надо, может быть, вовлечь меня в какие-то процессы для оказания помощи и поддержки профсоюзному движению.